EN VIVO Mundial 2026| Senegal 1-0 Irak: Primer Tiempo/ definición del Grupo I

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Senegaleses e iraquíes se enfrentan en un juego por el honor y la esperanza,

Canadá/La tercera jornada del Grupo I del Mundial 2026 enfrenta este viernes a Senegal e Irak en un partido marcado por la urgencia. Ambos equipos llegan sin puntos tras dos derrotas consecutivas y necesitan una victoria para mantener vivas sus opciones de clasificarse como uno de los mejores terceros, aunque ninguno depende únicamente de sí mismo.

Senegal parte con una situación algo más favorable. Los 'Leones de la Teranga' cayeron por 3-1 ante Francia y por un ajustado 3-2 frente a Noruega, resultados que les dejan con una diferencia de goles de -3. El combinado africano necesita ganar y hacerlo por el mayor margen posible mientras espera un desenlace favorable en el otro encuentro del grupo entre Francia y Noruega.

El equipo dirigido por Pape Bouna Thiaw, que calificó el duelo como "una final", confía en el talento ofensivo de Sadio Mané, Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson para encontrar los goles que hasta ahora no le han bastado para sumar puntos. La principal baja será la del guardameta Édouard Mendy, lesionado, por lo que Mory Diaw ocupará la portería.

Irak afronta un desafío todavía mayor. Derrotado por Noruega (4-1) y Francia (3-0), acumula una diferencia de goles de -6 y necesita una victoria amplia, además de una combinación muy favorable de resultados en el resto de grupos para aspirar a la clasificación. Pese a ello, el seleccionador Graham Arnold ha insistido en que su equipo competirá hasta el final.

Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo. Senegal busca evitar una eliminación prematura que supondría una gran decepción para una de las selecciones africanas con mayores aspiraciones antes del torneo, mientras que Irak persigue la posibilidad de firmar una noche histórica en apenas su segunda participación mundialista.

Sobre el papel, Senegal llega como claro favorito por la calidad de su plantilla y por el rendimiento mostrado, especialmente en ataque, pese a las derrotas. Sin embargo, la necesidad de marcar goles y la presión por la clasificación prometen un encuentro abierto, en el que ambos equipos estarán obligados a asumir riesgos desde el inicio.