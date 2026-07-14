Mundial 2026 Francia vs España semifinales | Previa, antecedentes y alineaciones probables

Panamá/Francia, bicampeona del mundo, se mide ante España, monarca en una ocasión, en un choque de titanes europeos que definirá al primer finalista del Mundial 2026.

Presente y forma de los equipos

Francia, que no levanta el trofeo desde 2018, ha firmado un camino casi perfecto en este torneo. Les Bleus sumaron los nueve puntos posibles en el Grupo I y avanzaron por la fase de eliminación directa sin recibir un solo gol: 3-0 a Suecia en dieciseisavos, 1-0 a Paraguay en octavos y un contundente 2-0 sobre Marruecos en cuartos de final, incluso después de que su estrella Kylian Mbappé fallara un penal en los primeros minutos.

Con esta semifinal, Didier Deschamps ya hizo historia: es la tercera vez consecutiva que Francia alcanza esta instancia, llevando su cuenta a ocho semifinales mundialistas en toda su historia, solo superada por Italia (12). Además, este martes Deschamps rompe el récord de más partidos dirigidos en Copas del Mundo (26). Si Francia avanza, entraría a un selecto club de apenas tres selecciones que han disputado tres finales seguidas, y tendría la oportunidad de vengar la dolorosa derrota en penales ante Argentina en Qatar 2022.

Del otro lado, España, vigente campeona de Europa, sorprendió al no poder vencer a Cabo Verde en su debut de grupo (0-0), pero se recuperó para terminar primera en su zona con siete puntos. La Roja no ganaba un partido de eliminación directa en un Mundial desde su título de 2010, hasta ahora: derrotó a Austria (3-0), a Portugal (1-0) y superó a Bélgica 2-1 en cuartos, con Mikel Merino como héroe al anotar los goles decisivos en los dos últimos compromisos.

Esta es apenas la segunda semifinal mundialista de España desde 2010, y el equipo llega con buenos números: Luis de la Fuente acumula más partidos sin perder entre Mundiales y Eurocopas que cualquier otro seleccionador (12 victorias, 1 empate), y España no pierde en tiempo reglamentario desde marzo de 2024, una racha de 36 encuentros que, de extenderse, igualaría el récord histórico de Italia (37).

Historial entre ambas selecciones

España domina el historial con 18 victorias en 38 enfrentamientos (7 empates, 13 derrotas para Francia), incluyendo triunfos en sus dos duelos más recientes: 2-1 en la Eurocopa 2024 y 5-4 en la final de la Nations League 2025.

Ousmane Dembélé, con cinco goles en este Mundial, ya suma 12 tantos con la camiseta de Francia, aunque solo en dos ocasiones ha sido el que abre el marcador. Por su parte, Lamine Yamal todavía no se destraba en el Mundial 2026, pero ha marcado tres goles en sus dos duelos previos ante Francia y buscará repetir la dosis.

Bajas y disponibilidad

Francia mantiene cierta cautela con Kylian Mbappé tras su salida en el triunfo ante Marruecos, aunque se espera que esté disponible. España, por su parte, no reporta bajas de consideración.

Alineaciones probables

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Adrien Rabiot, Manu Koné; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Álex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzabal.