Mundial 2026 Francia vs Marruecos | Previa, antecedentes y alineaciones probables

Panamá/La lucha por un lugar en las semifinales del Mundial 2026 tendrá uno de sus duelos más atractivos este jueves, cuando Francia y Marruecos se enfrenten en Boston en una reedición de la semifinal disputada en Catar 2022.

Los actuales favoritos al título intentarán volver a imponerse a una selección marroquí que llega con sed de revancha y la ilusión de seguir haciendo historia para el fútbol africano.

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La selección de Francia ha confirmado su condición de candidata al campeonato con una campaña casi impecable. Los dirigidos por Didier Deschamps dominaron con autoridad sus primeros cuatro compromisos, impulsados por una ofensiva repleta de estrellas, aunque en los octavos de final tuvieron que emplearse a fondo para derrotar por 1-0 a Paraguay en un encuentro muy disputado.

Los Bleus acumulan 12 partidos oficiales sin perder, con 11 victorias y un empate, además de enlazar siete triunfos consecutivos. Una nueva victoria los convertiría en apenas la tercera selección en alcanzar tres semifinales consecutivas de la Copa del Mundo. Además, Deschamps igualará el récord de 25 partidos dirigidos en fases finales mundialistas, aunque el historial reciente recuerda que tres de las seis derrotas de Francia en Mundiales durante este siglo, sin contar tandas de penales, fueron frente a selecciones africanas.

Enfrente estará un Marruecos que continúa consolidándose como una de las grandes revelaciones del fútbol internacional. Los Leones del Atlas eliminaron con contundencia a Canadá en los octavos de final al imponerse 3-0, mostrando una notable efectividad al convertir tres goles con apenas cuatro remates a puerta.

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El conjunto africano llega además con una racha de 10 partidos invicto desde la final de la Copa Africana de Naciones, con siete victorias y tres empates. Marruecos ya hizo historia en Catar 2022 al convertirse en el primer país africano en disputar una semifinal mundialista, y ahora busca repetir la hazaña para convertirse apenas en el segundo equipo del continente en alcanzar esa instancia en dos ediciones diferentes.

Historial favorable para Francia

Los antecedentes favorecen claramente a Francia, que nunca ha perdido frente a Marruecos. En seis enfrentamientos, los europeos registran cuatro victorias y dos empates, incluyendo el triunfo por 2-0 en la semifinal del Mundial de Catar 2022, resultado que dejó a los africanos a las puertas de una final histórica.

Con el talento ofensivo de los franceses y el orden táctico que caracteriza a los marroquíes, el choque promete ser uno de los más emocionantes de los cuartos de final, con un boleto a las semifinales en juego y una historia reciente que añade un ingrediente especial a este esperado enfrentamiento.

Alineaciones probables:

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Manu Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Kylian Mbappé y Barcola.

Marruecos: Yassine Bono, Achraf Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Ounahi, Bouaddi, Brahim, El Khannouss, Rahimi.

Este partido lo podrás escuchar a través de TVN Radio 96.5 FM desde las 3:00 pm.