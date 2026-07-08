Mundial 2026: Marruecos pierde a su goleador Saibari por lesión ante Francia en cuartos de final

Ouahbi no confirmó la presencia de ningún jugador en el once titular , pero aseguró que "tiene alguna carta ganadora " para enfrentar a los Bleus , uno de los grandes favoritos al título .

Foxborough, Estados Unidos/El mediocampista ofensivo Ismael Saibari, goleador de Marruecos en el Mundial, se perderá por lesión el partido de cuartos de final contra Francia, dijo este miércoles el seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi.

El flamante fichaje del Bayern Munich, autor de tres goles en Norteamérica 2026, tuvo un problema en el isquiotibial durante la victoria 3-0 contra Canadá en octavos el sábado y no se ha recuperado para el juego del jueves en Foxborough, cerca de Boston.

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"Todo el mundo está disponible para el partido, salvo Ismael Saibari, para quien este partido llega demasiado pronto, aunque no está descartado para el resto de la competición, eso espero", dijo el seleccionador en una rueda de prensa en el Gillete Stadium, sede del encuentro.

Saibari ha sido clave para los Leones de Atlas en la Copa del Mundo: anotó en cada partido de la fase de grupos y marcó el penal decisivo de la tanda desde los doce pasos en los dieciseisavos de final ante Países Bajos.

El centrodelantero Soufiane Rahimi entró por Saibari ante los canadienses, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, y marcó el tercer gol de su país.

Ouahbi no confirmó la presencia de ningún jugador en el once titular, pero aseguró que "tiene alguna carta ganadora" para enfrentar a los Bleus, uno de los grandes favoritos al título.

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Marruecos buscará desquite tras caer con los franceses 2-0 en la semifinal de Catar 2022, en la mejor actuación de una selección africana en un Mundial.

"Francia es favorita, sí, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganar el partido de mañana", afirmó el DT.

Ouahbi, que reemplazó a Walid Regragui en marzo, afirmó que el "gran premio" para su selección es "ganar la Copa del Mundo" y que no se consolarán apenas con llegar a una eventual nueva semifinal.

"Queremos absolutamente ganar el partido de mañana, así que no vamos a escuchar a quienes dicen que no importa si quedamos eliminados ahora", agregó.

Por su parte, el mediocampista Brahim Díaz, máximo asistente del equipo con cuatro pases de gol, confió en la capacidad de los Leones del Atlas para competir frente a Francia.

Aseguró que se deseó suerte con sus compañeros franceses del Real Madrid, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, antes del partido.

"Aquí todo el mundo quiere ganar, es el partido más importante de mi equipo, vamos a hacer un gran partido, es todo lo que puedo decir", sostuvo. "Somos compañeros de club, eso sí, pero mañana seremos adversarios".

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