Mundial 2026: La Argentina inquebrantable de Messi y Scaloni mantiene el sueño de la cuarta estrella

Desde el triunfo catártico de la Copa América de 2021 en Brasil , los jugadores argentinos están convencidos de ser invencibles siempre y cuando sepan proteger al que consideran mejor jugador de la historia.

Atlanta, Estados Unidos/Del drama al éxtasis en 13 minutos. La milagrosa remontada ante Egipto confirmó el carácter de campeón de Argentina y su determinación de acompañar a Lionel Messi hasta el final, pero también la duda de si en este Mundial le alcanzará con solo corazón.

Abonada al sufrimiento, la Albiceleste caminó el martes por la cornisa por segundo partido consecutivo frente a un rival insospechado.

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Si a Cabo Verde no la pudo tumbar hasta la prórroga, frente a Egipto estuvo 2-0 abajo hasta el minuto 79 ante la desesperación de su hinchada en Atlanta.

Según datos de Opta, el vigente campeón llegó a tener un 0,6% de posibilidades de ganar el partido antes del tiempo extra.

Pero en 13 inolvidables minutos, Messi asistió para el primer gol de Cristian Romero y luego se encargó del tanto del empate, antes de que Enzo Fernández desatara la locura en el Mercedes-Benz Stadium y en todo su país al culminar la hazaña en el minuto 90+2.

Ningún equipo había levantado un 2-0 en tan poco tiempo restante de un partido mundialista, pero Argentina se negó a dar por terminada la leyenda de Messi en el torneo.

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El propio Diez vio llegar el final y por eso las emociones lo asaltaron al término del partido en un imparable llanto de desahogo.

Una vez más se demostró que el grupo de fieles que conforma esta Argentina no quiere abandonar a su ídolo, y así se lo cantaron también en la celebración en el vestuario.

"Ganamos la tercera con Lionel. Queremos ser campeones otra vez", corearon los jugadores siguiendo la letra de su nuevo himno: "La cuarta estrella".

"Por Malvinas, por el Diego (Maradona), por la última de Leo... Argentina quiero verte bicampeón".

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"El fútbol es también corazón" -

Messi "es nuestra guía, nuestro referente, nuestro líder", dijo después a la prensa Lautaro Martínez, autor de la asistencia del último gol. "Vamos a seguir dando todo por nosotros pero más que nada por él, porque es su último Mundial y a nosotros nos ha dado mucho".

El llanto en Atlanta no fue el primero de Messi con la selección. En la pasada década derramó muchas lágrimas de frustración por las numerosas ocasiones perdidas, incluyendo derrotas en las finales del Mundial de 2014 y la Copa América de 2015 y 2016.

Pero aquel plantel, cargado de ansiedad por tres décadas sin títulos, dejó paso a una nueva generación con una mentalidad a prueba de balas, que encadena 11 once partidos invicto en Mundiales.

Desde el triunfo catártico de la Copa América de 2021 en Brasil, los jugadores argentinos están convencidos de ser invencibles siempre y cuando sepan proteger al que consideran mejor jugador de la historia.

"El fútbol es táctica, estrategia, pero también corazón", dijo el seleccionador Lionel Scaloni al relativizar el impacto de la pizarra en la hazaña del martes.

"Es inútil decir que ganamos porque yo metí (de relevo) a Lautaro, que estuvo en todas las situaciones de gol. ¿Quién no lo hubiera metido con 2-0? No hay que ser Einstein", afirmó.

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Aferrados a Messi -

En plena explosión de alivio y felicidad, los futbolistas argentinos levantaron al aire a Messi en una imagen que no se esperaba antes de un duelo de octavos de final frente a Egipto.

Pero, a falta de un fútbol convincente, la Albiceleste se ha acostumbrado a vivir en el alambre antes siquiera de medirse a alguno de sus rivales por el bicampeonato.

Scaloni dio un vuelco a su estrategia frente a Egipto, colocando en la punta de ataque a Julián Álvarez y dándole el mando a su mediocentro de confianza, Leandro Paredes, para que Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tuvieran más libertad para pisar el área.

Ninguno de los planes funcionó y hubo que esperar a la inevitable aparición de Messi, aceptando que toda esperanza argentina pasa porque que su físico de 39 años resista este maratónico Mundial.

Máximo goleador del torneo con ocho tantos, Messi ha tenido que salir al rescate de Argentina en cada partido sin que hasta ahora se escuchen voces de autocrítica por las situaciones límite vividas.

"Cuando ves que tu equipo está bien y hace lo que realmente toca en el partido, estás más tranquilo", dijo el martes Scaloni después de que toda Argentina estuviera al borde del infarto.

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