Mundial 2026 Inglaterra vs Argentina calendario: Cuándo y dónde ver gratis este partido de semifinales

Panamá/Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio desde las 2:00 p.m. hora de Panamá en la segunda semifinal del Mundial 2026, un duelo que el público podrá seguir completamente gratis a través de TVN, TVMAX, TVN Pass, el canal de YouTube TVMAX Panamá y TVN Radio 96.5 FM.

Para los argentinos, el compromiso trasciende lo estrictamente deportivo. A cuarenta años de aquel cruce de México 1986, cuando Diego Maradona marcó La Mano de Dios y el Gol del Siglo, el reencuentro con los ingleses reaviva una rivalidad alimentada también por el reclamo histórico de soberanía sobre las Islas Malvinas, territorio que derivó en la guerra de 1982 entre ambos países.

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Según reportó la agencia AFP, en Buenos Aires las funciones del documental "El Partido", sobre aquel choque de cuartos de final de México 86, se reestrenaron esta semana con salas repletas de hinchas que revivieron los goles como si estuvieran en la tribuna.

La causa Malvinas, señala el reporte, está presente en libros de texto, murales, tatuajes y hasta en el nombre de pueblos y estadios argentinos, y se refleja también en las canciones que los hinchas entonan en el Mundial. Sin embargo, tanto excombatientes de la guerra como el propio cuerpo técnico de Lionel Scaloni han insistido en separar el resultado deportivo de la carga simbólica del conflicto bélico, remarcando que se trata de un partido de fútbol y no de una revancha histórica.

El periodista Andrés Burgo, autor del libro en el que se basó el documental, sostiene que el cruce de este miércoles pesa menos simbólicamente que el de 1986, pero más desde lo deportivo por tratarse de una semifinal mundialista, aunque reconoce que todo duelo ante los ingleses conserva una carga especial para el hincha argentino.

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El propio origen del fútbol argentino, llevado al país en el siglo XIX por inmigrantes británicos, alimenta además un vínculo de respeto mutuo entre ambas culturas futboleras, más allá de la rivalidad en la cancha.

El ganador del partido se medirá el domingo en la final del Mundial 2026 ante España, que este martes eliminó a Francia por 2-0 y se convirtió en la primera finalista del torneo.

Con información de AFP.

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