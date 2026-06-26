Mundial 2026 | Estos son los primeros clasificados a la Ronda de 32

Panamá/A falta de la última jornada de grupos, ya son 20 las selecciones que tienen su lugar asegurado en la Ronda de 32 — la instancia estreno en la historia del torneo, resultado de la expansión a 48 equipos que convierte este Mundial en el más grande jamás celebrado.

El formato es inédito: 32 equipos avanzan a la fase eliminatoria — los dos primeros de cada uno de los 12 grupos más los 8 mejores terceros lugares, y la acción no para desde el 11 de junio, cuando arrancó la fase de grupos en sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

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Las selecciones que han clasificado a la siguiente ronda al momento de redactar esta nota:

🇲🇽 México · 🇺🇸 Estados Unidos · 🇩🇪 Alemania · 🇦🇷 Argentina

🇫🇷 Francia · 🇳🇴 Noruega · 🇨🇴 Colombia · 🇨🇭 Suiza

🇨🇦 Canadá · 🇧🇷 Brasil · 🇲🇦 Marruecos · 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina

🇿🇦 Sudáfrica · 🇮🇪 República de Irlanda · 🇪🇨 Ecuador · 🇳🇱 Países Bajos

🇯🇵 Japón · 🇸🇪 Suecia · 🇦🇺 Australia.

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Entre los clasificados destacan varias narrativas: México se convirtió en el primer equipo en asegurar su boleto a esta nueva ronda histórica, mientras que Brasil y Japón ya tienen cruce confirmado, al igual que Canadá y Sudáfrica. Los encuentros de la Ronda de 32 se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio, abriendo así el mata-mata de un torneo que no para de sorprender.

La fase de grupos concluye el 27 de junio de 2026, y la gran final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

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