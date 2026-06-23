Mundial 2026 | Conoce cómo está la tabla de goleadores en estos momentos

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Panamá/La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene sus primeras figuras en el marcador.

Con apenas dos jornadas disputadas en la fase de grupos, tres nombres se han despegado del resto para encabezar la tabla de máximos artilleros del torneo: Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland concentran entre los tres 13 de los goles más importantes de esta cita mundialista.

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El capitán de la Selección Argentina es, una vez más, el hombre del momento. Lionel Messi ha convertido 5 goles en apenas 2 partidos, una cifra que lo ubica en lo más alto de la tabla de artilleros y que cobra una dimensión histórica monumental: el rosarino es el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos. Con cinco anotaciones ya en suelo norteamericano, el #10 albiceleste está en modo de cacería de su propio legado. Todos sus goles en esta edición han llegado desde el juego, sin necesidad de penales ni tiros libres, lo que habla de un Messi que sigue siendo devastador en movimiento.

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Mbappé y Haaland, la amenaza que no da respiro

A un gol del líder aparecen dos de los delanteros más letales del fútbol mundial. Kylian Mbappé ha respondido a la presión con 4 goles en 2 partidos vistiendo la camiseta de Francia, todos desde el juego abierto. El capitán Les Bleus sabe que tiene enfrente la mejor oportunidad de su carrera para disputarle a Messi no solo el título mundialista, sino también el trono histórico de los goleadores.

Del otro lado del marcador aparece Erling Haaland, la máquina de goles de Noruega, igualmente con 4 anotaciones en 2 encuentros. La presencia del delantero del Manchester City en un Mundial siempre fue una incógnita durante años, dada la histórica ausencia noruega en las grandes citas; en 2026, Haaland llegó para recuperar el tiempo perdido y lo está demostrando con creces.

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Undav y David, los primeros perseguidores

Con 3 goles cada uno aparecen Deniz Undav de Alemania y Jonathan David de Canadá, los dos primeros perseguidores del trío estelar. El delantero alemán ha sido una de las revelaciones del torneo, mientras que David confirma que el fútbol canadiense llegó a este Mundial con argumentos reales para hacer daño. Ambos están a solo dos goles de igualar a Mbappé y Haaland, y a tres de Messi.

El Mundial 2026 sigue en marcha y la pregunta que flota en el aire de los tres países anfitriones ya tiene nombre y apellido: Lionel Messi. A sus 38 años, el astro argentino no solo sigue compitiendo con los mejores del mundo, sino que los supera. Mbappé y Haaland corren, pero la historia ya sabe a quién persigue.

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