Panamá paraliza al país: récord histórico de audiencia en el debut mundialista ante Ghana

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Según datos oficiales de la FIFA , el debut mundialista de los canaleros generó la audiencia televisiva más alta en la historia del fútbol panameño.

Panamá/El 17 de junio de 2026 quedará grabado para siempre en dos páginas distintas de la historia panameña. En una, la derrota 1-0 ante Ghana en el BMO Field de Toronto que dejó a la sele sin puntos en el arranque del Grupo L del Mundial 2026.

En la otra, un número que ningún evento deportivo había logrado antes en el país: 1,1 millones de espectadores frente al televisor, todos mirando lo mismo, todos viviendo lo mismo. Según datos oficiales de la FIFA, el debut mundialista de los canaleros generó la audiencia televisiva más alta en la historia del fútbol panameño.

Otras noticias: Mundial 2026 Panamá vs Croacia: "seguir creyendo", el mensaje de los jugadores antes de la hora de la verdad

La cifra no es solo un número. El 74,4% del total de televidentes que tenían el televisor encendido en ese momento lo tenían sintonizado en el partido. Casi tres de cada cuatro panameños frente a una pantalla eligieron acompañar a la sele en su segunda aparición en una Copa del Mundo FIFA, la más importante después del histórico debut en Rusia 2018. La FIFA calificó el respaldo como un apoyo "sin precedentes" para el estreno mundialista del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

El ambiente en Toronto reflejó esa misma pasión. Más de 20 mil panameños invadieron el BMO Field para crear una auténtica fiesta nacional en las gradas del estadio canadiense, convirtiendo el recinto en una extensión del país a miles de kilómetros de distancia. La marea de camisetas blancas y rojas fue visible desde el primer minuto, y el ruido de la afición panameña resonó durante los 90 minutos del encuentro.

Otras noticias: Mundial 2026| Nueva Zelanda vs Egipto resultado: Faraones toman el comando del Grupo G

Sin embargo, el marcador no acompañó la fiesta. Caleb Yirenkyi fue el héroe para Ghana al anotar el gol del triunfo en el minuto 90+5, un golpe agónico que dejó a los canaleros con el sabor amargo de una derrota que llegó cuando el empate parecía el destino más probable. Con ese resultado, Inglaterra y Ghana lideran el Grupo L con 3 puntos cada una, mientras Panamá y Croacia cierran la tabla sin unidades.

Ahora la mirada está puesta en el martes 23 de junio. El mismo BMO Field de Toronto será el escenario del duelo más importante de la historia reciente del fútbol panameño: la sele frente a Croacia, ambas necesitadas de puntos, ambas con el sueño de los dieciseisavos de final todavía vivo. Si el récord de audiencia del debut sirve de termómetro, Panamá volverá a paralizarse. El país ya demostró que sabe acompañar a sus jugadores desde casa con una intensidad que no tiene precedentes. Ahora le toca al equipo de Christiansen responder dentro del campo.

Otras noticias: Mundial 2026| Así está la tabla de posiciones en el Grupo H