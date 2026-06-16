Panamá/Irán y Nueva Zelanda igualaron 2-2 en su debut en el Mundial 2026 en un entretenido partido correspondiente al Grupo G, disputado en Los Ángeles.

Elijah Just fue la gran figura de los neozelandeses al marcar un doblete (7' y 55'), pero Irán reaccionó en dos ocasiones gracias a los goles de Ramin Rezaeian (32') y Mohamad Mohebi (64'). Con este resultado, ambas selecciones sumaron un punto y dejaron al Grupo G completamente igualado tras el empate 1-1 entre Bélgica y Egipto.