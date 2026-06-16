Estación del ferrocarril en Balboa sigue en riesgo de demolición; residentes presentarán demanda

Las infraestructuras del sitio permanecen en abandono a la espera de una resolución que defina si prevalecerá el desarrollo vial o la conservación del patrimonio histórico nacional.

Ciudad de Panamá/La antigua estación del ferrocarril de Panamá se encuentra en el centro de una creciente polémica ante el riesgo inminente de su demolición. Residentes de las comunidades aledañas al canal de Panamá han manifestado su firme rechazo a los planes estatales que buscan desmantelar esta estructura histórica, la cual formó parte de la primera vía férrea interoceánica del mundo en conectar los océanos Atlántico y Pacífico.

De acuerdo con las denuncias de los comunitarios, los planes de demolición provienen del Ministerio de Obras Públicas (MOP) con el objetivo de dar paso a los trabajos de construcción de un intercambiador vial, como parte de las obras relacionadas con el cuarto puente sobre el Canal.

Ante esta situación, la Asociación de Comunidades de Áreas del Canal ha alzado su voz en una conferencia de prensa para exigir alternativas que eviten la destrucción del inmueble.

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Aida Torres, representante de la asociación, lamentó la pérdida progresiva de los testimonios históricos del país y criticó la falta de un rol activo por parte de las instituciones estatales para declarar y defender el patrimonio nacional. Torres advirtió que la crisis institucional también está poniendo en riesgo otras estructuras históricas en la zona, como los búnkeres ubicados en Amador.

Por su parte, el abogado de la agrupación de residentes, Donald Sousa, anunció la interposición de recursos legales con el fin de frenar la intervención en la estación de Balboa. Entre las acciones contempladas se encuentran:

Un amparo de garantías: Para detener de forma inmediata cualquier intento de destrucción del patrimonio cultural.

Para detener de forma inmediata cualquier intento de destrucción del patrimonio cultural. Querellas penales: Dirigidas contra el ministro de Obras Públicas y las autoridades de Cultura por presunto abuso de autoridad, extralimitación de funciones e incumplimiento de los deberes de servidor público.

Dirigidas contra el ministro de Obras Públicas y las autoridades de Cultura por presunto abuso de autoridad, extralimitación de funciones e incumplimiento de los deberes de servidor público. Denuncias por violaciones ambientales: Basadas en el ordenamiento jurídico ambiental de la República de Panamá.

Los manifestantes y su equipo técnico solicitan formalmente que las autoridades respeten los planos originales del área. Según los residentes, el proyecto inicial contemplaba la conservación de las estructuras actuales para el establecimiento de un museo dedicado a la memoria histórica del ferrocarril de Panamá, en lugar de su demolición para uso vial.

Las infraestructuras del sitio permanecen en abandono a la espera de una resolución que defina si prevalecerá el desarrollo vial o la conservación del patrimonio histórico nacional.

Información de Jorge Quirós

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