Mundial 2026 Panamá vs Croacia calendario | Dónde ver gratis el segundo partido de la selección canalera

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | La sele se mide ante los croatas este martes 23 de junio desde las 6:00 pm (hora Panamá) en un duelo de vida o muerte en el Grupo L del Mundial 2026.

Panamá/La hora de la verdad llegó. Panamá y Croacia se enfrentan este martes 23 de junio en el BMO Field de Toronto, Ontario, Canadá, en el duelo más importante que ha disputado la sele en su corta historia mundialista.

Ambas selecciones llegan al partido sin puntos tras la primera jornada del Grupo L, y las dos saben que una derrota podría significar la eliminación anticipada del Mundial 2026. El pitazo inicial está programado para las 6:00 pm (hora Panamá).

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¿Dónde ver el partido gratis?

Los panameños podrán seguir el duelo de forma completamente gratuita a través de múltiples plataformas:

TVN — señal abierta en televisión nacional.

TVMAX — cobertura deportiva completa con análisis, previa, partido y pospartido.

TVN Pass — plataforma digital oficial para ver la señal en vivo desde cualquier dispositivo.

Canal de YouTube TVMAX Panamá — transmisión gratuita para quienes prefieran seguirlo desde internet.

TVN Radio 96.5 FM — para quienes prefieran vivir el partido por la vía radial, con relato y comentarios en directo.

El contexto del partido

Panamá llega al duelo con la espina clavada de la derrota ante Ghana. A pesar de haber tenido más posesión, más remates y un ranking FIFA superior al de los africanos (puesto 34 del mundo), los canaleros cayeron 1-0 por un gol agónico de Caleb Yirenkyi en el minuto 90+5. Fue el reflejo de un problema que arrastra el equipo de Thomas Christiansen: la sele no ha logrado mantener su portería a cero en ninguno de sus últimos ocho partidos, y suma apenas dos victorias en ese mismo período.

La urgencia es máxima. Con Inglaterra como rival en la última jornada del grupo, ganar ante Croacia puede ser determinante para cualquier opción de avanzar a los dieciseisavos de final.

Croacia, por su parte, tampoco llega cómoda. La derrota 4-2 ante Inglaterra en la primera fecha fue la tercera caída en sus últimos cuatro partidos, aunque el guardameta Dominik Livaković fue clave para evitar un marcador más abultado con siete atajadas. Los Vatreni de Zlatko Dalić son un equipo de torneo: en Qatar 2022 ganaron solo uno de sus tres partidos de grupo y aun así llegaron hasta las semifinales. La experiencia mundialista habla por ellos, y este partido representa la oportunidad de retomar el camino.

Datos clave para el duelo

Será el primer enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones. Croacia acumula siete victorias en nueve antecedentes contra rivales de la CONCACAF, mientras que Panamá ha perdido sus dos únicos partidos mundialistas ante selecciones europeas (3-0 ante Bélgica y 6-1 ante Inglaterra en Rusia 2018), lo que plantea un desafío histórico adicional para los canaleros.

En cuanto a los jugadores a seguir, el mediocampista panameño Carlos Harvey ha marcado o recibido tarjeta amarilla desde el minuto 83 en adelante en dos de sus últimos tres encuentros internacionales. Por el lado croata, Ivan Perišić llega en un gran momento con seis participaciones en goles en sus últimos cinco partidos entre club y selección. Respecto a las bajas, Adalberto "Coco" Carrasquilla se ha reincorporado a los entrenamientos pero su titularidad es poco probable, mientras que Croacia no reporta ausencias.

Panamá ya demostró que puede paralizar al país entero frente al televisor: 1,1 millones de espectadores y el 74,4% de la audiencia televisiva nacional lo vieron ante Ghana. Este martes, la sele necesita que esa misma energía se sienta en el BMO Field. El partido es a las 6:00 pm y la cita es en TVN, TVMAX, TVN Pass, el canal de YouTube TVMAX Panamá y TVN Radio 96.5 FM.