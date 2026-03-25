Mundial 2026 - repechaje| DT de Surinam expresa preocupación por altas temperaturas en duelo ante Bolivia

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México/El seleccionador de Surinam, Henk ten Cate, lamentó enfrentar a Bolivia bajo el intenso calor de Monterrey, este jueves, en el primer partido del repechaje intercontinental que definirá un cupo para el Mundial de 2026.

"Estoy un poco preocupado por el clima, vamos a jugar a más de 30 grados", dijo Ten Cate en rueda de prensa. "Vamos a jugar a las cuatro de la tarde (locales) y no entiendo por qué".

El entrenador de Surinam atendió a la prensa momentos antes de la última práctica del equipo, a 33 grados centígrados, casi 24 horas antes del partido frente a Bolivia.

Nacido en Países Bajos, el director técnico expresó también su preocupación de tener de jugar ante la Verde con un solo entrenamiento con plantel completo.

"Llegamos bien, pero con poca preparación, porque nuestros jugadores vienen de diferentes países y llegaron el domingo, el lunes y el martes. No estoy muy contento con esta situación", dijo el estratega de 71 años.

"No tuvimos una preparación óptima, pero tenemos que hacerlo. Nos tenemos mucha confianza porque somos un equipo muy bueno", dijo optimista Ten Cate, elegido DT de Surinam en diciembre pasado, luego de la renuncia del antiguo entrenador Stanley Menzo, a finales de noviembre.

Respecto a la selección de Bolivia, Ten Cate apuntó que "es un equipo muy fuerte con centrocampistas que van mucho adelante y con atacantes muy buenos".

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El entrenador consideró que Bolivia se presentará con algunas ventajas, como haber llegado a Monterrey diez días antes del partido.

"Además, desde diciembre hasta ahora, ellos han jugado partidos de preparación, nosotros no porque las competencias en Europa están en curso, y eso es una desventaja", apuntó.

Por su lado, el mediocampista Jean-Paul Boëtius rechazó que Surinam sea favorito por el solo hecho de tener más jugadores en el fútbol europeo que Bolivia.

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"No nos consideramos favoritos por el hecho de jugar en Europa, pero sí por el equipo que tenemos. Nuestra fortaleza es el trabajo en grupo y creo que tenemos mejor equipo", dijo Boëtius.

A sus 32 años, el jugador del club SV Darmstadt, de la segunda división de Alemania, confía en lograr el jueves la victoria sobre Bolivia y el martes vencer a Irak para que Surinam clasifique a la Copa del Mundo por primera vez.

"Este repechaje significa absolutamente todo, vinimos aquí a cumplir un sueño para la gente que nos sigue desde nuestro país", dijo Boëtius.