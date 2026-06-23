Mundial 2026: México clasificado pero sin convencer; Aguirre busca enderezar el rumbo ante Chequia

México, México/La selección mexicana saboreó la anticipada y tranquila clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero su actuación está lejos de convencer y preocupa de cara al futuro en el torneo del que es uno de los anfitriones.

El Tri vuelve el miércoles al mítico estadio Azteca de la Ciudad de México para cerrar la fase de grupos contra Chequia.

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Es un partido de trámite, aunque el equipo de casa llega con la intención de lograr por primera vez un paso perfecto por la primera fase.

"Tenemos que ganar el partido", dijo el mediocampista Erik Lira. "No hay mejor emoción que ganar los nueve puntos y llegar a la siguiente fase con confianza".

México se impuso por 2-0 en el debut ante Sudáfrica, y luego venció a Corea del Sur en la segunda fecha por un error garrafal del portero rival.

Su fútbol no convenció, aunque poco importó a los cientos de miles de hinchas mexicanos que salieron a las calles a celebrar ambas victorias.

"Nos relajamos" –

México se ha comportado al más puro estilo de Javier Aguirre, que dirige por tercera vez a la selección: luchar, sin deleitar.

En el juego ante Sudáfrica, por ejemplo, el resultado se quedó corto. Para "El Vasco" Aguirre, el marcador debía terminar en 4-0.

"Tuvimos 16 llegadas y 12 centros, pero no estuvimos muy finos dentro del último tercio", resumió el experimentado DT, que entendió que la presión afectó a varios de los jugadores.

"Nos relajamos", dijo, y mencionó que les "faltó verticalidad" para aprovechar las dos expulsiones del rival.

La victoria no evitó los abucheos y silbatinas en el trámite del partido.

"Si hay silbidos, es obligación de los futbolistas mexicanos que no se repita", expresó Aguirre.

El experimentado entrenador Ricardo "Tuca" Ferretti, desde su posición como analista de televisión, fue lapidario tras la presentación de México en el Mundial: "Fue el peor de los tres anfitriones".

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"Difícil de digerir" -

México viajó a Guadalajara, donde se apuntó el segundo triunfo por 1-0 ante Corea del Sur. Aguirre concentró su trabajo de inteligencia en anular los vertiginosos despliegues ofensivos de los asiáticos.

Y si encontró el gol, fue gracias a un error del portero.

La producción ofensiva vino a menos: "Tuvimos tres ocasiones más el gol", contó Aguirre.

"Fue un partido muy táctico y muy difícil de digerir para la afición", analizó.

El público "estuvo inconmensurable" en el apoyo, pero nuevamente expresó su descontento por la forma parca de ganar.

De cara al partido contra Chequia, Aguirre está consciente de que México debe ofrecer un fútbol más atractivo y eficaz: "debemos buscar alternativas, una mejor salida".

El legendario Hugo Sánchez, ahora analista de televisión, les pidió a los jugadores mexicanos y a su entrenador "ser más atrevidos" y les aconsejó jugar ante Chequia como si fuesen perdiendo.

¿Ochoa o Rangel? –

Con el liderato del Grupo A y el boleto a dieciseisavos asegurados, en el entorno del Tri se especula sobre posibles cambios en el once titular para enfrentar a Chequia, especialmente en el arco.

En los días previos, el gran debate ha sido sobre si Aguirre debe respetarle el puesto a Raúl Rangel o debe alinear a Guillermo Ochoa para que se despida de la selección mexicana jugando su sexto Mundial.

Entre las voces que piden este homenaje para Ochoa está la de Oscar "El Conejo" Pérez, exportero mundialista en 2002 y 2010: "Tenerlo en la cancha, aunque sea unos minutos, sería un gesto simbólico que reconocería todo lo que ha hecho por la selección".

"Un Mundial no es el lugar para hacer diplomacia", dijo en contraste el analista argentino Jorge Valdano.

La controversia se tornó más candente debido a que FIFA no le concedió a Ochoa el "Legacy Patch", un parche para el uniforme que se otorga a los futbolistas que han jugado cinco o más Mundiales. La razón es que el arquero mexicano de 40 años fue suplente y no tuvo minutos en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.