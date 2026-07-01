Mundial 2026 calendario| Portugal vs Croacia: dónde ver gratis y en vivo este partido de dieciseisavos de final

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Portugueses y croatas miden fuerzas en un partido donde sus principales figuras, Cristiano Ronaldo y Luka Modric, podrían dar un paso importante en sus aspiraciones de alcanzar la gloria con sus países en su última Copa del Mundo.

Panamá/El enfrentamiento de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y Croacia se disputará este jueves 2 de julio en el Estadio de Toronto (Canadá), desde las 6:00 p.m. (hora de Panamá). Este cruce de eliminación directa promete ser de máxima tensión, no solo por el nivel de las plantillas, sino porque representará una de las últimas funciones mundialistas de dos leyendas del fútbol: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić. El ganador de esta llave avanzará a los octavos de final, donde se medirá ante el vencedor de España vs. Austria.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Portugal: Clasificó como segunda del Grupo K con 5 puntos. El conjunto dirigido por Roberto Martínez ha mostrado solidez en defensa, pero cierta irregularidad ofensiva. Empató 1-1 ante RD Congo , goleó 5-0 a Uzbekistán y selló su pase con un 0-0 ante Colombia .

Clasificó como con 5 puntos. El conjunto dirigido por ha mostrado solidez en defensa, pero cierta irregularidad ofensiva. Empató , goleó y selló su pase con un . Croacia: Avanzó como segunda del Grupo L con 6 puntos, yendo de menos a más en el torneo. Tras debutar con una dura derrota por 2-4 frente a Inglaterra, el equipo de Zlatko Dalić demostró su habitual resiliencia venciendo a Panamá (1-0) y a Ghana (2-1).

Jugadores Clave y Novedades

Portugal

Cristiano Ronaldo: El capitán sigue siendo el faro del equipo. Viene de marcar un doblete ante Uzbekistán y busca seguir ampliando su leyenda en el torneo más importante del mundo.

El capitán sigue siendo el faro del equipo. Viene de marcar un y busca seguir ampliando su leyenda en el torneo más importante del mundo. Bruno Fernandes: El mediocampista es el encargado de romper las líneas y manejar los hilos del ataque luso , siendo una pieza clave para nutrir a los delanteros.

El mediocampista es , siendo una pieza clave para nutrir a los delanteros. Bajas / Novedades: Aunque no registran bajas graves por suspensión de cara a este cruce, el cuerpo técnico ha trabajado en la dosificación y la concentración tras el trabado empate ante Colombia. João Félix y Pedro Neto se perfilan como los jugadores de apoyo a CR7.

Croacia

Luka Modrić: Con 201 partidos oficiales con su selección, el eterno capitán sigue manejando los tiempos en el medio campo y liderando el espíritu competitivo de los balcánicos.

Con 201 partidos oficiales con su selección, en el medio campo y liderando el espíritu competitivo de los balcánicos. Joško Gvardiol: Es el pilar de la zaga y una amenaza aérea en jugadas a balón parado. Su capacidad para anticipar y salir jugando será vital ante el ataque portugués.

Es el pilar de la zaga y una amenaza aérea en jugadas a balón parado. Su capacidad para anticipar y salir jugando será vital ante el ataque portugués. Bajas / Novedades: Croacia llega con su bloque de experiencia intacto, con referentes como Mateo Kovačić e Ivan Perišić listos en el mediocampo y las bandas. No reportan bajas por sanción en el once estelar habitual, apostando por el pragmatismo y el orden defensivo en los duelos de eliminación directa.

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