Athletic Club vs Real Madrid | Estadísticas del primer tiempo y mejores jugadores

Jornada 19 adalentada de la liga española y su torneo 2025-2026.

Eduardo Camavinga celebra con Vinicius y Mbappé
Eduardo Camavinga celebra con Vinicius y Mbappé / AFP

Panamá/El Real Madrid dominó el primer acto en San Mamés con una superioridad estadística que se reflejó en el marcador parcial. Los números hablan por sí solos: mientras el Athletic Club apenas generó 0.55 goles esperados (xG), los blancos alcanzaron 1.36 xG, confirmando su mayor capacidad ofensiva.

  • Posesión de balón: Athletic 35% – Real Madrid 65%
  • Tiros totales: Athletic 5 – Real Madrid 9
  • Tiros a puerta: Athletic 3 – Real Madrid 5
  • Grandes ocasiones: Athletic 1 – Real Madrid 6
  • Córners: Athletic 1 – Real Madrid 4
  • Precisión en pases: Athletic 79% (156/198) – Real Madrid 89% (335/376)

El conjunto visitante mostró una eficacia notable en el área rival: 20 toques en el área contraria frente a solo 9 del Athletic. Además, los merengues registraron 1 gol de cabeza y estrellaron un balón en el poste, mientras que los locales no lograron inquietar con remates exteriores.

En defensa, el Athletic acumuló 6 faltas y apenas ganó 18 duelos, contra los 34 del Real Madrid. La solidez blanca se reflejó también en los 8 despejes y 3 intercepciones, frente a un Athletic que cometió 2 errores que derivaron en disparos.

Los protagonistas del primer tiempo

Kylian Mbappé (delantero, Real Madrid)

  • Calificación Flashscore: 9.6
  • Goles: 1
  • Asistencias: 1
  • Tiros totales: 2 (todos a puerta)
  • xG: 0.34 – xGOT: 1.22
  • Regates exitosos: 4/5 (80%)
  • Pases precisos: 19/22 (86%)
  • Grandes ocasiones creadas: 2
  • xA (asistencias esperadas): 0.75

Mbappé fue un torbellino ofensivo: anotó, asistió y generó peligro constante con su movilidad y precisión en el último tercio.

Eduardo Camavinga (centrocampista, Real Madrid)

  • Calificación Flashscore: 8.9
  • Goles: 1
  • xG: 0.42 – xGOT: 0.98
  • Pases precisos: 35/38 (92%)
  • Duelo en el suelo: 6/6 (100%)
  • Balones largos: 4/4 (100%)

Camavinga combinó equilibrio y contundencia: aportó un gol y fue clave en la recuperación, mostrando una efectividad total en los duelos.

Trent Alexander-Arnold (defensa, Real Madrid)

  • Calificación Flashscore: 8.2
  • Asistencias: 1
  • Pases precisos: 29/33 (88%)
  • Grandes ocasiones creadas: 1
  • xA: 0.53
  • Centros precisos: 2/6 (33%)

El lateral inglés se proyectó con criterio, aportando una asistencia y generando peligro con sus envíos al área.

El Real Madrid se mostró superior en todos los apartados: más posesión, más ocasiones y mayor contundencia en ataque. El Athletic Club, pese a su esfuerzo, apenas logró inquietar y necesitará ajustar su planteamiento si quiere equilibrar el partido en la segunda mitad.

