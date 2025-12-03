Athletic Club vs Real Madrid | Estadísticas del primer tiempo y mejores jugadores

Panamá/El Real Madrid dominó el primer acto en San Mamés con una superioridad estadística que se reflejó en el marcador parcial. Los números hablan por sí solos: mientras el Athletic Club apenas generó 0.55 goles esperados (xG), los blancos alcanzaron 1.36 xG, confirmando su mayor capacidad ofensiva.

Posesión de balón : Athletic 35% – Real Madrid 65%

: Athletic 35% – Real Madrid 65% Tiros totales : Athletic 5 – Real Madrid 9

: Athletic 5 – Real Madrid 9 Tiros a puerta : Athletic 3 – Real Madrid 5

: Athletic 3 – Real Madrid 5 Grandes ocasiones : Athletic 1 – Real Madrid 6

: Athletic 1 – Real Madrid 6 Córners : Athletic 1 – Real Madrid 4

: Athletic 1 – Real Madrid 4 Precisión en pases: Athletic 79% (156/198) – Real Madrid 89% (335/376)

Otras noticias: Mundial 2026: Análisis del estado de los grandes favoritos ¿quiénes son?

El conjunto visitante mostró una eficacia notable en el área rival: 20 toques en el área contraria frente a solo 9 del Athletic. Además, los merengues registraron 1 gol de cabeza y estrellaron un balón en el poste, mientras que los locales no lograron inquietar con remates exteriores.

En defensa, el Athletic acumuló 6 faltas y apenas ganó 18 duelos, contra los 34 del Real Madrid. La solidez blanca se reflejó también en los 8 despejes y 3 intercepciones, frente a un Athletic que cometió 2 errores que derivaron en disparos.

Otras noticias: Sorteo Mundial 2026 | FIFA anuncia elenco de artistas para este evento

Los protagonistas del primer tiempo

Kylian Mbappé (delantero, Real Madrid)

Calificación Flashscore : 9.6

: 9.6 Goles : 1

: 1 Asistencias : 1

: 1 Tiros totales : 2 (todos a puerta)

: 2 (todos a puerta) xG : 0.34 – xGOT : 1.22

: 0.34 – : 1.22 Regates exitosos : 4/5 (80%)

: 4/5 (80%) Pases precisos : 19/22 (86%)

: 19/22 (86%) Grandes ocasiones creadas : 2

: 2 xA (asistencias esperadas): 0.75

Mbappé fue un torbellino ofensivo: anotó, asistió y generó peligro constante con su movilidad y precisión en el último tercio.

Eduardo Camavinga (centrocampista, Real Madrid)

Calificación Flashscore : 8.9

: 8.9 Goles : 1

: 1 xG : 0.42 – xGOT : 0.98

: 0.42 – : 0.98 Pases precisos : 35/38 (92%)

: 35/38 (92%) Duelo en el suelo : 6/6 (100%)

: 6/6 (100%) Balones largos: 4/4 (100%)

Camavinga combinó equilibrio y contundencia: aportó un gol y fue clave en la recuperación, mostrando una efectividad total en los duelos.

Calificación Flashscore : 8.2

: 8.2 Asistencias : 1

: 1 Pases precisos : 29/33 (88%)

: 29/33 (88%) Grandes ocasiones creadas : 1

: 1 xA : 0.53

: 0.53 Centros precisos: 2/6 (33%)

El lateral inglés se proyectó con criterio, aportando una asistencia y generando peligro con sus envíos al área.

El Real Madrid se mostró superior en todos los apartados: más posesión, más ocasiones y mayor contundencia en ataque. El Athletic Club, pese a su esfuerzo, apenas logró inquietar y necesitará ajustar su planteamiento si quiere equilibrar el partido en la segunda mitad.