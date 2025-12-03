Athletic Club vs Real Madrid | Estadísticas del primer tiempo y mejores jugadores
Jornada 19 adalentada de la liga española y su torneo 2025-2026.
Panamá/El Real Madrid dominó el primer acto en San Mamés con una superioridad estadística que se reflejó en el marcador parcial. Los números hablan por sí solos: mientras el Athletic Club apenas generó 0.55 goles esperados (xG), los blancos alcanzaron 1.36 xG, confirmando su mayor capacidad ofensiva.
- Posesión de balón: Athletic 35% – Real Madrid 65%
- Tiros totales: Athletic 5 – Real Madrid 9
- Tiros a puerta: Athletic 3 – Real Madrid 5
- Grandes ocasiones: Athletic 1 – Real Madrid 6
- Córners: Athletic 1 – Real Madrid 4
- Precisión en pases: Athletic 79% (156/198) – Real Madrid 89% (335/376)
El conjunto visitante mostró una eficacia notable en el área rival: 20 toques en el área contraria frente a solo 9 del Athletic. Además, los merengues registraron 1 gol de cabeza y estrellaron un balón en el poste, mientras que los locales no lograron inquietar con remates exteriores.
En defensa, el Athletic acumuló 6 faltas y apenas ganó 18 duelos, contra los 34 del Real Madrid. La solidez blanca se reflejó también en los 8 despejes y 3 intercepciones, frente a un Athletic que cometió 2 errores que derivaron en disparos.
Los protagonistas del primer tiempo
Kylian Mbappé (delantero, Real Madrid)
- Calificación Flashscore: 9.6
- Goles: 1
- Asistencias: 1
- Tiros totales: 2 (todos a puerta)
- xG: 0.34 – xGOT: 1.22
- Regates exitosos: 4/5 (80%)
- Pases precisos: 19/22 (86%)
- Grandes ocasiones creadas: 2
- xA (asistencias esperadas): 0.75
Mbappé fue un torbellino ofensivo: anotó, asistió y generó peligro constante con su movilidad y precisión en el último tercio.
Eduardo Camavinga (centrocampista, Real Madrid)
- Calificación Flashscore: 8.9
- Goles: 1
- xG: 0.42 – xGOT: 0.98
- Pases precisos: 35/38 (92%)
- Duelo en el suelo: 6/6 (100%)
- Balones largos: 4/4 (100%)
Camavinga combinó equilibrio y contundencia: aportó un gol y fue clave en la recuperación, mostrando una efectividad total en los duelos.
Trent Alexander-Arnold (defensa, Real Madrid)
- Calificación Flashscore: 8.2
- Asistencias: 1
- Pases precisos: 29/33 (88%)
- Grandes ocasiones creadas: 1
- xA: 0.53
- Centros precisos: 2/6 (33%)
El lateral inglés se proyectó con criterio, aportando una asistencia y generando peligro con sus envíos al área.
El Real Madrid se mostró superior en todos los apartados: más posesión, más ocasiones y mayor contundencia en ataque. El Athletic Club, pese a su esfuerzo, apenas logró inquietar y necesitará ajustar su planteamiento si quiere equilibrar el partido en la segunda mitad.