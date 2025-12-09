Barcelona vs Eintracht Fráncfort | Alineaciones confirmadas Pedri titular

Panamá/El Camp Nou vuelve a vibrar con noches de UEFA Champions League, en un duelo decisivo donde el Barcelona busca consolidar su presencia en competiciones europeas frente a un Eintracht Frankfurt que llega urgido y golpeado por sus recientes resultados.

Los dirigidos por Hansi Flick intentan recuperar la regularidad tras un inicio irregular en la UCL, donde solo han logrado una victoria en sus últimos cuatro encuentros y han sido el equipo que más veces ha recibido 3+ goles en la edición 2025. Aun así, el brillo ofensivo de los culés resurge en casa: llevan seis triunfos consecutivos como locales y han marcado 11 goles en sus últimos tres partidos de liga.

El panorama es muy distinto para el Eintracht Frankfurt, que arriba a Barcelona tras una dolorosa caída 6-0 ante el Leipzig y un preocupante recorrido defensivo que ya suma 44 goles en contra esta temporada.

El técnico Dino Toppmöller calificó la actuación reciente de su equipo como “dismal”, reflejo de una campaña llena de fragilidades, especialmente en la Champions, donde sus tres derrotas incluyen marcadores tan amplios como 5-1.

No obstante, los alemanes ya saben lo que es sorprender al Barça: evitaron la derrota en los dos enfrentamientos directos previos y, de ganar nuevamente en territorio culé, harían historia al convertirse en uno de los pocos equipos capaces de lograrlo en sus primeras dos visitas europeas.

Alineaciones Confirmadas – Barcelona vs Eintracht Frankfurt (Jornada 6 – UEFA Champions League)

Tras una previa cargada de expectativas y presión para ambos clubes, los entrenadores Hansi Flick y Dino Toppmöller han revelado las alineaciones titulares con las que afrontarán este crucial duelo europeo en el Camp Nou.

Barcelona – Titulares

13 Joan García

23 Jules Koundé

5 Pau Cubarsí

18 Gerard Martín

3 Alejandro Balde

24 Eric García

16 Fermín López

8 Pedri

10 Lamine Yamal

9 Robert Lewandowski

11 Raphinha (C)

DT: Hansi Flick

Eintracht Frankfurt – Titulares

23 Michael Zetterer

13 Rasmus Kristensen

4 Robin Koch (C)

(C) 3 Arthur Theate

21 Nathaniel Brown

20 Ritsu Doan

16 Hugo Larsson

27 Mario Götze

15 Ellyes Skhiri

8 Fares Chaibi

7 Ansgar Knauff

DT: Dino Toppmöller