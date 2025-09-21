Barcelona vs Getafe: duelo pasado por agua en el Estadi Johan Cruyff por LaLiga

El césped mojado del Johan Cruyff podría nivelar las cosas o, por el contrario, potenciar el juego rápido de los locales.

Panamá/Bajo un cielo encapotado y con la amenaza de un diluvio, el Estadi Johan Cruyff se prepara para ser el escenario de un choque de rachas y estilos entre un Barcelona en plena forma y un Getafe que vive el mejor arranque de su historia en la máxima categoría del fútbol español.

La tarde del domingo ha traído consigo fuertes lluvias sobre Sant Joan Despí, sede temporal del hogar culé, y los pronósticos auguran que el agua será una protagonista inesperada en esta contienda liguera.

El Barcelona, dirigido por su estratega, llega a este compromiso con la moral por las nubes. El equipo catalán no solo mantiene su arranque invicto en La Liga, sino que viene de demostrar su poderío ofensivo con una goleada contundente de 6-0 sobre el Valencia en su primer partido "en casa".

A esto se suma una valiosa victoria a mitad de semana por 2-1 contra el Newcastle United en su debut en la UEFA Champions League, consolidando una dinámica ganadora. Las estadísticas como local respaldan su favoritismo: han ganado diez de sus últimos doce partidos de liga en su feudo (1E, 1P) y son el equipo más goleador en las segundas partes esta temporada, con nueve dianas tras el descanso.

La atención estará puesta en Marcus Rashford, quien llega encendido tras un doblete entre semana y acumula cuatro contribuciones de gol en sus últimos cuatro partidos.

En la otra esquina, bajo la misma cortina de lluvia, se encuentra un Getafe que no llega intimidado. El conjunto dirigido por José Bordalás está firmando un inicio de campaña espectacular, con tres victorias en sus primeros cuatro partidos, lo que se traduce en su mejor cosecha de puntos (nueve) a estas alturas en su historia en La Liga.

Este rendimiento los ha catapultado a la cuarta posición de la tabla. Una de sus posibles cartas a favor podría ser la ventaja física, ya que no tuvieron compromiso intersemanal, dándoles más tiempo para preparar este difícil encuentro. Su hombre clave en la creación es Luis Milla, líder de asistencias para un mediocampista en la liga con cuatro pases de gol.

A pesar del gran momento del Getafe, la historia juega en su contra. El equipo azulón nunca ha ganado un partido de La Liga como visitante contra el Barça (4E, 16D). Además, la solidez defensiva del Barcelona contra ellos es notable, habiendo concedido solo un gol en los últimos siete duelos directos.

El césped mojado del Johan Cruyff podría nivelar las cosas o, por el contrario, potenciar el juego rápido de los locales. Mientras las nubes siguen descargando sobre Barcelona, ambos equipos preparan sus armas para un duelo que promete ser intenso. El Barça busca consolidar su dominio y el Getafe, hacer historia. Con las alineaciones probables y las bajas por lesión en ambos bandos, todo está servido para una jornada de fútbol que, sin duda, estará "pasada por agua".