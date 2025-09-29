Champions League | Atlético de Madrid vs Eintracht Fráncfort: Julián "La Araña" Álvarez busca primera victoria en Europa

El miércoles, un hat-trick de la "Araña" sirvió para remontar al Rayo Vallecano (3-2).

Madrid, España/El Atlético de Madrid se encomendará el martes (19H00 GMT) a la inspiración goleadora de Julián Álvarez, apodado la "Araña", que viene de marcar un doblete al Real Madrid en la victoria de su equipo (5-2), para lograr su primer triunfo en Champions ante el Eintracht Fráncfort.

El delantero argentino, que se perdió por lesión el estreno en la Liga de Campeones ante el Liverpool, en la que el conjunto rojiblanco cayó 'in extremis' por 3-2 el 17 de septiembre, terminó una semana estelar con cinco dianas.

El miércoles, un hat-trick de la "Araña" sirvió para remontar al Rayo Vallecano (3-2), una victoria que dio alas a los de Diego Simeone, que habían tenido un mal comienzo de la temporada, con tres empates y una derrota en LaLiga.

"Me siento bien aquí" -

Pero, el sábado, el atacante de 25 años mostró su ambición ofensiva al perforar dos veces seguidas las mallas madridistas cuando el electrónico marcaba el empate a dos tras el descanso en el Metropolitano.

Primero de penal y, después, de una falta directa, Álvarez desatascó un choque en el que el cuadro colchonero dominó prácticamente todo el duelo.

"Un día muy especial. Sabíamos de la importancia del partido, por ser un derbi y porque necesitábamos sumar los tres puntos en casa y descontarle al líder", declaró el argentino tras el encuentro.

"Me siento cuidado, me siento muy bien, estoy feliz de estar aquí. Me han dado el espacio y trabajo día a día para ayudar al equipo", agregó Álvarez.

No obstante, el argentino tiró de prudencia y rebajó la euforia colchonera tras el derbi: "La temporada es muy larga, falta mucho, hay que pensar en el objetivo a corto plazo para ir mejor cada día y no pensar más allá".

"ADN atlético" -

Antes, Simeone había elogiado a su compatriota y reiteró que tanto el club como la afición deben mimar a la estrella argentina.

"Julián está comprometido con el equipo, con el club y es muy bueno. Tiene unas condiciones y trabaja mucho, no solo te da en el juego ofensivo, te da trabajo y compromiso con el equipo para tener una dinámica buena", remarcó Simeone.

"Le tenemos que dar herramientas para que haga goles", subrayó el técnico rojiblanca, consciente de que las aspiraciones del equipo a ganar un título, que se le resiste desde 2021 cuando levantó el trofeo de la liga, pasan por Álvarez.

Pero, a su lado se ha sumado Nico González, otro argentino que ya se ha ganado el cariño de los hinchas colchoneros, que gritaron su nombre hasta en varias ocasiones en el Metropolitano.

Aunque no marca como Álvarez, su fuerza como dice Koke Resurrección ya se nota en el equipo.

"Es un grandísimo futbolista, con ADN atlético y no debe perder la humildad que tiene. Yo hablé claramente con él de lo que necesitaba. Se lo dije muy claro, a partir de ahí él está respondiendo de una manera extraordinaria", señaló Simeone.

Choque de "alto riesgo" -

La escuadra madrileña, ya en modo Champions, se medirá en el Metropolitano al Eintracht Fráncfort, que se impuso el sábado por 6-4 al Borussia Mönchengladbach, en un choque en el que se pusieron 6-0 antes del descanso.

Este abultado triunfo dará confianza a los hombres de Dino Toppmöller -cuartos en la Bundesliga a seis puntos del líder Bayern Múnich-, pero saben que el Atlético venció a un Real Madrid que había conseguido pleno de triunfos gracias a la efectividad de Kylian Mbappé.

Además, el Eintracht goleó 5-1 al Galatasaray en su debut en la Liga de Campeones, por lo que intentará continuar la senda victoriosa.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta a 1975 cuando se vieron las caras en la antigua Recopa de Europa. La entidad alemana se llevó ambos partidos (1-0 y 2-1).

Para el partido, catalogado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia y el gobierno español, se desplegarán 1.250 agentes de las fuerzas del orden.