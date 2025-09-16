Champions League resultados: Conoce quiénes ganaron y la tabla de posiciones luego de la primera fecha

La Champions arranca con goles y sorpresas: Union St-Gilloise y Qarabag dan el campanazo.

Panamá/El Union St-Gilloise se estrenó con una contundente 1-3 ante el PSV Eindhoven, colocándose como líder solitario del torneo. Un mensaje de intenciones en su regreso a la elite.

Otras noticias: Michael Amir Murillo en Champions League | Real Madrid vs Olympique Marsella: el panameño pisó el Santiago Bernabéu

Los de Mikel Arteta demostaron seriedad y vencieron 0-2 a un valiente Athletic Club en un vibrante partido en San Mamés.

El equipo blanco remontó con un doblete de penal del francés para doblegar a un complicado Olympique de Marsella (2-1) en el Santiago Bernabéu.

Juventus y Borussia Dortmund firmaron un espectacular 4-4 en un partido loco, con ambos mostrando una vocación ofensiva absoluta.

El conjunto azerbaiyano logró una importantísima victoria por 2-3 ante el Benfica, un resultado de gran valor para sus aspiraciones.

Los 'Spurs' se llevaron los tres puntos ante el Villarreal (1-0) en un partido ajustado.

Otras noticias: Champions League resultados | Arsenal cumplió en territorio vasco derrotando al Athletic Club

🔮 PRÓXIMOS ENFRENTAMIENTOS - Miércoles 17 de septiembre

La jornada continúa este miércoles con platos fuertes de alto voltaje:

Bayern Múnich - Chelsea

Paris SG - Atalanta

Liverpool - Atlético de Madrid

Ajax - Inter

Tras la conclusión de los primeros partidos, la clasificación de la Liga de Campeones comienza a tomar forma con algunas sorpresas en los puestos de honor. El equipo revelación hasta el momento es el Union St-Gilloise de Bélgica, que lidera la tabla con 3 puntos y una diferencia de goles de +2 tras su contundente victoria por 1-3 ante el PSV Eindhoven. Compartiendo la cima pero con peor diferencia de goles se encuentran el Arsenal inglés y el Qarabag azerbaiyano, ambos también con 3 puntos.

Justo detrás, con victorias ajustadas, se sitúan el Real Madrid español y el Tottenham inglés, completando el grupo de equipos que lograron la victoria en su estreno. En la zona media, un empate espectacular coloca al Borussia Dortmund alemán y a la Juventus italiana con un punto cada uno, tras un vibrante 4-4 en Turín.

En el furgón de cola, varios grandes equipos se ven obligados a reaccionar en la próxima jornada. El Benfica portugués, el Marsella francés y el Villarreal español comparten cero puntos, junto con el PSV Eindhoven neerlandés y el Athletic Club español, estos últimos con la peor diferencia de goles de la competición (-2). La clasificación se mantiene completamente abierta, con la mayoría de equipos pendientes de jugar su primer partido en las jornadas del miércoles y jueves.

⚖️ FORMATO: Así se juega

Cada equipo se enfrentará a ocho rivales diferentes (cuatro en casa y cuatro fuera). La lucha es feroz:

Los 8 primeros se clasifican directamente a octavos de final .

se clasifican directamente a . Los clubes del puesto 9 al 24 jugarán un play-off por el acceso a octavos.

jugarán un por el acceso a octavos. Del 24º hacia abajo quedan eliminados.

La Champions ha comenzado, y nada está escrito.