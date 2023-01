¡Dani Alves en problemas! el brasileño sería llevado ante un juzgado ¿Por qué?

Según medios de comunicación españoles, el brasileño Dani Alves debe ir a un juzgado en Barcelona para rendir declaración sobre un caso del cual se le imputa.

Este viernes debe presentarse Dani Alves para responder sobre acusaciones por presuntos actos de agresión sexual el pasado mes de diciembre.

De acuerdo al programa español ‘Y Ahora Sonsoles’ de dicha cadena, los Mossos d’Esquadra detendrán a Dani Alves el siguiente viernes para llevarlo a declarar ante el juez.

Dani Alves señaló en un video:

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño”.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”.

El 2 de enero, la policía catalana recibió la denuncia de una mujer que afirmaba haber sufrido tocamientos indeseados por parte del futbolista, informó la policia regional catalana.

Los hechos habrían ocurrido en una discoteca de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre, de acuerdo a la prensa local.

Exjugador del FC Barcelona, Juventus o del Paris Saint-Germain, Alves se encontraba de vacaciones en la ciudad antes de reincorporarse a los Pumas de México tras haber disputado el Mundial de Catar con la selección brasileña, que cayó en cuartos de final.