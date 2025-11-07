Lamine Yamal regresa con España para juegos de las eliminatorias europeas al Mundial 2026

El jugador del Barcelona se perdió los partidos anteriores por problemas físicos.

España/Recuperado de la pubalgia que le dejó fuera de la última concentración internacional, el fenómeno del Barcelona Lamine Yamal regresó a la convocatoria de España este viernes en la lista de jugadores que buscarán la clasificación directa al Mundial 2026.

España jugará el sábado 15 de noviembre contra Georgia en Tiflis y frente a Turquía en Sevilla el martes 18.

La campeona de Europa lidera el grupo E de la clasificación europea con 12 puntos, tres más que Turquía y con la diferencia de goles a favor (ganó 6-0 en la ida), por lo que tiene el pase directo -primera de grupo- muy cerca.

En la anterior ventana internacional, en octubre, Lamine Yamal no acudió por una pubalgia que arrastraba de los primeros partidos de clasificación al Mundial, en septiembre.

El extremo de 18 años regresa a la lista de Luis de la Fuente, de la que se cae su compañero en el Barcelona Pedri, de baja varias semanas por una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Tampoco están por lesión jugadores importantes como el capitán del Real Madrid Dani Carvajal, el extremo del Athletic Nico Williams y el central del Atlético Robin Le Normand.

Por decisión técnica se vuelve a quedar fuera el delantero del Como Álvaro Morata, capitán de la selección española en los últimos años.

Convocatoria de España

Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro.

Unai Simón, David Raya, Álex Remiro. Defensas: Laporte, Vivian, Grimaldo, Marcos Llorente, Cucurella, Pau Cubarsí, Dean Huijsen y Pedro Porro.

Laporte, Vivian, Grimaldo, Marcos Llorente, Cucurella, Pau Cubarsí, Dean Huijsen y Pedro Porro. Centrocampistas: Fabián Ruiz, Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios, Álex Baena y Pablo Fornals.

Fabián Ruiz, Zubimendi, Mikel Merino, Aleix García, Pablo Barrios, Álex Baena y Pablo Fornals. Delanteros: Oyarzabal, Yeremy, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Ferran, Samu y Borja Iglesias.

Lamine Yamal con España

Lamine Yamal debutó con España el 8 de septiembre de 2023 , con tan solo 16 años y 57 días, ante Selección de Georgia de fútbol en Tiflis.

debutó con España el , con tan solo 16 años y 57 días, ante Selección de Georgia de fútbol en Tiflis. Con ese debut se convirtió en el jugador más joven en vestir la camiseta de la selección española .

en vestir la camiseta de la . En la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 ya dejó huella, anotando en algún partido de clasificación.

Eurocopa 2024 y Campeonato

En la Eurocopa 2024 , Yamal fue pieza importante para España. En la semifinal ante Selección de Francia de fútbol marcó un golazo y se convirtió en el goleador más joven de la historia del torneo con 16 años y 362 días.

, fue pieza importante para España. En la semifinal ante de fútbol marcó un golazo y se convirtió en el goleador más joven de la historia del torneo con 16 años y 362 días. Fue además nombrado Mejor Jugador Joven del torneo .

. España ganó el torneo, lo que significa que Yamal ya es campeón de Europa con la selección.

Actualidad y retos inmediatos

En octubre de 2025 , quedó fuera de la convocatoria para los partidos clasificatorios al Mundial 2026 por molestias físicas (pubalgia).

, quedó fuera de la convocatoria para los partidos clasificatorios al por molestias físicas (pubalgia). Sigue siendo una apuesta de futuro para la selección española, con muchísimo potencial, pero también con necesidad de gestionar su carga física dado su precocidad.

