EN VIVO| Kings League España por TVMAX y TVN Pass

España/La pasión por el fútbol alcanza un nuevo nivel con la Kings League España que, a partir de este momento, puedes ver y disfrutar a través de TVMAX y TVN Pass
¿Qué es?
La Kings League es una liga de fútbol-7 (siete contra siete) fundada en España en 2022 por Gerard Piqué junto con creadores de contenido como Ibai Llanos.
El objetivo es mezclar deporte, entretenimiento y plataformas digitales para llegar a un público más joven, con un formato distinto al fútbol tradicional.
Formato y reglas diferenciales
Algunas de las características que la hacen diferente:
- Se compone de 12 equipos que compiten cada “split” (período de la temporada).
- Los partidos duran 40 minutos (dos tiempos de 20 minutos) en muchos casos.
- Reglas modificadas para darle dinamismo: sustituciones ilimitadas, desempate mediante “shoot-out” de penalizaciones u otras mecánicas especiales.
- Participación de streamers, influencers y ex-futbolistas en roles de “presidentes” de equipo o jugadores invitados.
- Se transmite mayoritariamente por plataformas de streaming (como Twitch) y redes sociales, lo que le da un componente digital fuerte.
¿Por qué es relevante?
- Ha capturado la atención por la mezcla de “deporte serio” + “entretenimiento digital”.
- Al combinar figuras conocidas del fútbol (por ejemplo exjugadores) junto a creadores de contenido y formatos poco convencionales, consigue generar visibilidad distinta a la de ligas tradicionales.
- Es un ejemplo de cómo el deporte y el entretenimiento se están entrecruzando: audiencias jóvenes, hábitos distintos de consumo, plataformas nuevas.
Algunas cifras y detalles interesantes
- Su primera edición fue anunciada en noviembre de 2022.
- Los partidos se celebraban mayoritariamente los domingos, en jornadas concentradas.
- En su fase inicial, permitía que “cualquier persona” presentara su candidatura para jugar (mediante vídeo, pruebas, etc) para luego ser seleccionada por un “draft”.