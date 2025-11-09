EN VIVO| Kings League España por TVMAX y TVN Pass

España/La pasión por el fútbol alcanza un nuevo nivel con la Kings League España que, a partir de este momento, puedes ver y disfrutar a través de TVMAX y TVN Pass

Los partidos de esta jornada son los siguientes:

¿Qué es?

La Kings League es una liga de fútbol-7 (siete contra siete) fundada en España en 2022 por Gerard Piqué junto con creadores de contenido como Ibai Llanos.

El objetivo es mezclar deporte, entretenimiento y plataformas digitales para llegar a un público más joven, con un formato distinto al fútbol tradicional.

Formato y reglas diferenciales

Algunas de las características que la hacen diferente:

Se compone de 12 equipos que compiten cada “split” (período de la temporada).

que compiten cada “split” (período de la temporada). Los partidos duran 40 minutos (dos tiempos de 20 minutos) en muchos casos.

(dos tiempos de 20 minutos) en muchos casos. Reglas modificadas para darle dinamismo : sustituciones ilimitadas, desempate mediante “shoot-out” de penalizaciones u otras mecánicas especiales.

: sustituciones ilimitadas, desempate mediante “shoot-out” de penalizaciones u otras mecánicas especiales. Participación de streamers, influencers y ex-futbolistas en roles de “presidentes” de equipo o jugadores invitados .

. Se transmite mayoritariamente por plataformas de streaming (como Twitch) y redes sociales, lo que le da un componente digital fuerte.

¿Por qué es relevante?

Ha capturado la atención por la mezcla de “deporte serio” + “entretenimiento digital”.

Al combinar figuras conocidas del fútbol (por ejemplo exjugadores) junto a creadores de contenido y formatos poco convencionales, consigue generar visibilidad distinta a la de ligas tradicionales.

(por ejemplo exjugadores) junto a creadores de contenido y formatos poco convencionales, consigue generar visibilidad distinta a la de ligas tradicionales. Es un ejemplo de cómo el deporte y el entretenimiento se están entrecruzando: audiencias jóvenes, hábitos distintos de consumo, plataformas nuevas.

Algunas cifras y detalles interesantes