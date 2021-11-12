Francia y Bélgica a una victoria de Catar 2022

Francia y Bélgica pueden sellar el sábado su billete para el Mundial-2022 de Catar, pero para ello deberán derrotar respectivamente a Kazajistán y Estonia, mientras que Países Bajos se clasificarán si suman tres puntos ante Montenegro y Noruega pincha ante Letonia.

En el grupo D de clasificación de la zona Europa para el Mundial-2022, los 'Bleus' cuentan con tres puntos de ventaja sobre Ucrania, exenta el sábado, y que cuenta con un partido más.

Si la vigente campeona del mundo empatase ante los kazajos, se clasificaría igualmente si Bosnia y Finlandia empatasen en Zenica unas horas antes.

En caso de tropiezo en el Parque de los Príncipes el sábado ante una nación en el puesto 125 de la clasificación FIFA, Francia dispondría de otra oportunidad de validar su billete el martes en Finlandia.

Un segundo puesto le llevaría a disputar el repechaje.

En el grupo E, Bélgica puede también clasificarse si derrota a Estonia el sábado en el estadio Rey Balduino.

Si se da el caso, o si Gales (3º) no gana a Bielorrusia en Cardiff, los 'Diablos Rojos' se asegurarían asimismo su presencia en Catar.

El español Roberto Martínez no podrá apoyarse en Romelu Lukaku, máximo goleador de la historia de la selección belga (65 goles), ya que el jugador del Chelsea está lesionado. Martínez convocó a una novedad, el extremo Dante Vanzeir, en plena forma con el Union Saint-Gilloise, líder de la liga de Bélgica.

En el grupo G, Países Bajos se clasificará si derrota a Montenegro en Podgorica el sábado y al mismo tiempo Noruega no hace lo propio ante Letonia en Oslo.

Louis van Gaal se apoyará de nuevo en Memphis Depay: el delantero del FC Barcelona es el actual máximo goleador de la clasificatoria de la zona Europa con nueve goles.

Los noruegos, privados por lesión de su estrella Erling Haaland, tienen ante sí la oportunidad de terminar en una de las dos primeras plazas de su llave si ganan a los letones y Turquía no se impone a Gibraltar.

- Programa de los partidos de la 9ª jornada de clasificatorios europeos para el Mundial de Catar-2022 que se disputan el sábado (en horas GMT):

Grupo D

(14h00) Bosnia - Finlandia

(19h45) Francia - Kazajistán

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Francia 12 6 3 3 0 8 3

2. Ucrania 9 7 1 6 0 9 8

3. Finlandia 8 6 2 2 2 7 7

4. Bosnia 7 6 1 4 1 8 7

5. Kazajstán 3 7 0 3 4 5 12

Grupo E

(19h45) Bélgica - Estonia

(19h45) Gales - Bielorrusia

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Bélgica 16 6 5 1 0 21 4

2. República Checa 11 7 3 2 2 12 9

3. Gales 11 6 3 2 1 8 7

4. Estonia 4 6 1 1 4 8 16

5. Bielorrusia 3 7 1 0 6 6 19

Grupo G

(17h00) Turquía - Gibraltar

Noruega - Letonia

(19h45) Montenegro - Países Bajos

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Holanda 19 8 6 1 1 29 6

2. Noruega 17 8 5 2 1 15 6

3. Turquía 15 8 4 3 1 19 15

4. Montenegro 11 8 3 2 3 11 11

5. Letonia 5 8 1 2 5 8 13

6. Gibraltar 0 8 0 0 8 3 34