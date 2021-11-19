Gareca dice que Perú está enfocado en ganar los cuatro partidos faltantes de la clasificatoria

Perú terminó el año en posición expectante en la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 y jugará las cuatro fechas restantes como si fuesen finales pensando solo en ganar, aseguró este viernes el seleccionador inca, el argentino Ricardo Gareca.

"Se nos vienen cuatro finales en las que tenemos que enfocarnos", dijo Gareca en conferencia de prensa tras enfatizar que "aún en los peores momentos (de esta fase) no hemos dejado de depender de nosotros mismos".

La blanquirroja acabó el 2021 en zona de repesca y necesita el aliento de sus parciales en los dos choques que le restan como local en Lima ante Ecuador, en enero, y Paraguay, en marzo, deslizó el 'Tigre'.

"(Tuvimos) un buen final (en 2021) que nos hace estar expectantes para el próximo año" luego de un comienzo lleno de tropiezos, indicó.

Ante ese desafío -señaló- "es necesario aumentar la cantidad de público para los próximos partidos (...) volver a tener un estadio lleno" como en tiempos de prepandemia.

Precisamente debido a la covid-19, que tiene a Perú como el país con mayor tasa de mortalidad por la enfermedad, la selección solo pudo jugar con un aforo de 20% sus dos últimos duelos como local en el estadio Nacional de Lima con capacidad para 50.000 aficionados.

"Tenemos un grupo de jugadores que ante la adversidad responde", afirmó ante el reto de tener que sacar el máximo de puntaje en los partidos pendientes.

Gareca estimó que Perú vive "un buen momento" futbolístico y que dará la talla para pelear la clasificación.

"Estamos mentalizados para todo lo que se viene", insistió en su última conferencia del año.

"La selección funciona como una familia", resumió al describir el ambiente en la interna.

Aseguró que renovará su contrato con Perú hasta el término del Mundial si logra el ansiado cupo para Catar-2022.

El técnico argentino elogió al atacante italoperuano Gianluca Lapadula, del Benevento de la sguenda división de Italia, quien se ha convertido en referente y goleador por la ausencia forzada del lesionado Paolo Guerrero.

"Es un delantero con entrega que se viene adaptando al fútbol sudamericano", dijo sobre Lapadula.

Sobre la evolución de la lesión de Guerrero, indicó que "nos encontramos muy ansiosos de ver cómo va su recuperación".

"Transmitirle a la gente que nos encontramos bien anímicamente y futbolísticamente. Estamos mentalizados para todo lo que se viene".

Perú enfrentará el 27 de enero y el 1 de febrero, en la próxima doble fecha premundialista, a Colombia como visitante y Ecuador como local.

La escuadra incaica suma 17 puntos y ocupa temporalmente el quinto puesto, con igual cantidad de unidades que Colombia cuarta por su mejor diferencia de goles (-1 por -5).

Dos victorias al hilo, ante Bolivia de local 3-0 y de visita a Venezuela 2-1, inyectaron una dosis de fe y tónico reconstituyente a los peruanos.