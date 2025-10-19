Real Madrid sufre pero vence al Getafe con gol de Mbappé y se mantiene líder de La Liga Española

Se jugó la jornada 9 de la liga española y su torneo 2025-2026.

Panamá/El Real Madrid consiguió una victoria sufrida pero valiosa ante el Getafe CF, imponiéndose 1-0 en el Coliseum Alfonso Pérez por la jornada 9 de LaLiga Española 2025-2026.

El héroe de la noche fue Kylian Mbappé, quien apareció al minuto 80 para romper el cerrojo azulón y darle tres puntos de oro al conjunto dirigido por Xabi Alonso.

Un partido de resistencia y paciencia

El encuentro fue un auténtico derbi madrileño, lleno de fricción, duelos físicos y pocos espacios. El Getafe, fiel al estilo de José Bordalás, planteó un bloque defensivo muy compacto que complicó durante gran parte del partido a los merengues, quienes dominaron la posesión pero sin claridad en el último tercio.

Durante más de 75 minutos, el Real Madrid chocó contra la férrea defensa local y la gran actuación del portero David Soria, figura en la primera mitad con cinco atajadas determinantes. Sin embargo, la jerarquía terminó imponiéndose cuando Mbappé, tras una asistencia de Arda Güler, definió con clase dentro del área para sellar el 1-0 definitivo.

Mbappé, el factor diferencial

El atacante francés sigue demostrando por qué es la nueva estrella blanca. Con su gol al minuto 80, Kylian Mbappé llegó a su décimo tanto en LaLiga, confirmando su gran adaptación al fútbol español y su peso decisivo en los momentos más complicados.

Su capacidad para desmarcarse, acelerar y definir con precisión fue la clave que rompió el muro defensivo azulón. Una vez más, el francés marcó la diferencia en un partido cerrado y le dio al Real Madrid una victoria que vale más que tres puntos.

Real Madrid, líder sólido de LaLiga

Con este triunfo, el Real Madrid se mantiene como líder absoluto de LaLiga Española con 24 puntos, dos por encima del FC Barcelona, que suma 22 unidades tras su victoria en la jornada.

El equipo de Xabi Alonso continúa mostrando carácter y solidez, incluso en los partidos donde el brillo ofensivo tarda en aparecer. La próxima semana, los blancos afrontarán nuevos retos con la confianza intacta y la mira puesta en ampliar su ventaja en la cima del campeonato.

Bienvenidos al Minuto a Minuto del Getafe vs Real Madrid – Jornada 9 de La Liga Española 2025.

¡Comienza la emoción de una nueva jornada de LaLiga EA Sports 2025! Desde el Coliseum Alfonso Pérez, te damos la bienvenida al minuto a minuto del Getafe vs Real Madrid, un derbi madrileño que promete intensidad, técnica y emociones hasta el final.

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, llega decidido a mantener su liderato y su impresionante racha goleadora. Enfrente estará un Getafe combativo bajo el mando de José Bordalás, que buscará dar la sorpresa ante su gente en el sur de Madrid.

Este duelo, correspondiente a la jornada 9 de La Liga Española, reúne a dos equipos con estilos muy distintos: la presión táctica y el orden defensivo de los Azulones frente al ritmo vertical y ofensivo de los Merengues, liderados por su nueva estrella Kylian Mbappé y el inagotable Jude Bellingham.

⚽ Alineaciones Confirmadas – Getafe vs Real Madrid

Getafe (DT José Bordalás):

David Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené Dakonam (C), Domingos Duarte, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martín, Mauro Arambarri; Adrián Liso y Álex Sancris.

Real Madrid (DT Xabi Alonso):

Thibaut Courtois; Federico Valverde (C), Éder Militão, David Alaba, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono; Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé.

💥 Claves del Partido:

El Real Madrid ha ganado sus últimos siete enfrentamientos ligueros ante el Getafe , con seis porterías a cero.

ha ganado sus últimos siete enfrentamientos ligueros ante el , con seis porterías a cero. El Getafe está invicto como local esta temporada, una fortaleza que buscará mantener ante el líder.

está esta temporada, una fortaleza que buscará mantener ante el líder. Ojo con Vinícius, ausente hoy, y con el joven Mastantuono, titular por primera vez en La Liga.

🕒 Quédate con nosotros para vivir cada jugada, gol y emoción en directo del Getafe vs Real Madrid, con actualizaciones al instante, análisis y estadísticas en tiempo real.

📲 Sigue el minuto a minuto del Getafe vs Real Madrid aquí, con toda la cobertura de LaLiga Española, los datos más relevantes y la pasión que solo el fútbol madrileño puede ofrecer.