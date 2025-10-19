Getafe vs Real Madrid | Estadísticas del primer tiempo, empate parcial

Panamá/El Getafe y el Real Madrid se fueron al descanso con un empate sin goles (0-0) en un primer tiempo marcado por el dominio absoluto de la posesión merengue, pero con la efectividad azulona en defensa y bajo los tres palos.

Los de José Bordalás mostraron su habitual intensidad táctica, neutralizando al poderoso ataque blanco y generando las ocasiones más claras del encuentro.

Estadísticas del Primer Tiempo – Getafe vs Real Madrid

El Real Madrid controló el balón durante el 71% del tiempo, completando 305 pases con una precisión del 88%, pero sin disparar ni una sola vez al arco rival. En contraste, el Getafe, con solo 29% de posesión, aprovechó cada transición rápida para generar peligro, acumulando 9 remates totales, de los cuales 5 fueron a portería.

El portero David Soria fue una muralla, con 5 atajadas claves que sostuvieron el empate en el marcador. En el otro extremo, Thibaut Courtois prácticamente no tuvo participación, reflejo de un Real Madrid que monopolizó el balón pero sin profundidad.

Claves del Primer Tiempo

Eficiencia azulona: El Getafe se plantó con orden defensivo, presionó alto y encontró espacios por las bandas. Sus 17 toques en el área rival demuestran una propuesta ofensiva directa y efectiva.

El Getafe se plantó con orden defensivo, presionó alto y encontró espacios por las bandas. Sus demuestran una propuesta ofensiva directa y efectiva. Madrid sin chispa ofensiva: Pese al dominio en la posesión y el control territorial, los dirigidos por Xabi Alonso no lograron generar ninguna “Big Chance” , ni remates claros.

Pese al dominio en la posesión y el control territorial, los dirigidos por no lograron generar , ni remates claros. Batalla física intensa: El Getafe ganó 24 duelos y realizó 11 despejes , imponiendo un ritmo físico que incomodó a los blancos.

El Getafe ganó y realizó , imponiendo un ritmo físico que incomodó a los blancos. Presión alta y errores forzados: El conjunto local interceptó 10 balones, mostrando un trabajo colectivo que anuló la conexión entre Bellingham, Rodrygo y Mbappé.

Datos Avanzados (xG y rendimiento)

Expected Goals (xG): Getafe 0.45 – Real Madrid 0.00

Getafe – Real Madrid xG On Target (xGOT): Getafe 0.49 – Real Madrid 0.00

Getafe – Real Madrid Centros precisos: Getafe 33% (1/3) – Real Madrid 33% (1/3)

Getafe 33% (1/3) – Real Madrid 33% (1/3) Precisión de pases en último tercio: Getafe 38% – Real Madrid 76%

El marcador sin goles no refleja la intensidad del juego. El Getafe fue más peligroso, mientras que el Real Madrid controló pero sin profundidad ni remates, un dato inusual para un equipo acostumbrado a dominar en ataque.

Si los Merengues quieren romper el muro azulón, deberán aumentar su ritmo ofensivo y mejorar su circulación final. Por ahora, el Coliseum celebra un 0-0 valiente y trabajado, con el Getafe demostrando que sabe sufrir y competir ante el gigante de la capital.

El mejor del primer tiempo

David Soria, el Muro Azulón: Figura del Partido en el Empate ante el Real Madrid

En una noche de máxima exigencia en el Coliseum Alfonso Pérez, el guardameta David Soria se erigió como el gran protagonista del empate Getafe 0-0 Real Madrid, siendo la razón principal por la que los Azulones mantuvieron su arco imbatido ante el poder ofensivo merengue.

El portero madrileño firmó una actuación sobria, segura y decisiva, con cinco atajadas clave que evitaron el gol del líder de LaLiga EA Sports. Su rendimiento, calificado con 8.0 de valoración, refleja una noche de reflejos felinos, temple y liderazgo bajo los tres palos.

Estadísticas de David Soria vs Real Madrid

Atajadas: 5

5 Goles concedidos: 0

0 Goles evitados (Goals Prevented): 0.49

0.49 xGOT enfrentado: 0.49

0.49 Pases precisos: 4 de 16 (25%)

4 de 16 (25%) Toques totales: 22

Aunque su precisión con el balón no fue alta, Soria compensó con solvencia y valentía, especialmente en los mano a mano y balones aéreos, donde mostró autoridad en cada salida. Su capacidad para leer los tiempos y ordenar a la defensa fue determinante frente a un Real Madrid que, pese a dominar la posesión (71%), no logró batir su portería.