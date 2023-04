Girona vs Real Madrid: Reacción de Carlo Ancelotti luego de la derrota del club blanco

Luego del difícil resultado ante Girona, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti reaccionó muy decepcionado por el escandaloso resultado de la jornada 31 en la Liga Española 4-2.

"Cuando pierdes un partido así es una noche dura. A nivel defensivo, el partido ha sido malo y esa ha sido la clave del partido, si no tenemos compromiso defensivo, este equipo tiene dificultades para ganar los partidos. Si tenemos compromiso defensivo, ganaremos todos los partidos, en los últimos siete partidos, seis porterías a cero, y hoy encajas cuatro goles, porque el compromiso defensivo no era lo habitual".

Sobre el proceder y la actuación del Girona esto apuntó el entrenador Carlo Ancelotti:

"Han tenido dos contras y han marcado dos goles. Hemos tratado de remontarlo con individuales, no como equipo, porque hoy el equipo no ha jugado, y también el nivel individual ha sido más bajo de la normal, de todos, no sólo de algunos. El nivel ha sido muy bajo, porque el aspecto defensivo, que fue muy bueno en los últimos partidos, hoy lo hemos olvidado".

Volvió a remeter sobre el equipo que dirige: "estaba nervioso desde el principio, hemos perdido un poco el control en este sentido, y en la segunda parte, cuando parecía que el descanso nos podía ayudar, hemos encajado el tercero y el partido ha sido mucho mas complicado".

Luego sobre Vinicius, Ancelotti dijo: "Vinicius, individualmente lo ha hecho bien, ha marcado un gol, ha dado una asistencia, pero el equipo no estaba conectado y esto lo hemos pagado", afirmó el técnico italiano al ser preguntado por el extremo brasileño".

Después de 28 años de carrera profesional como entrenador y un total de 1.274 partidos oficiales dirigidos a diez clubes diferentes, Carlo Ancelotti ha visto hoy por PRIMERA VEZ a un jugador rival hacerle un poker a uno de sus equipos.



