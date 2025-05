Barcelona | Hansi Flick arropó al uruguayo Ronald Araújo: 'Todos cometemos errores'

Barcelona, España/El técnico del Barcelona, Hansi Flick, defendió este miércoles al defensa uruguayo Ronald Araújo tras las críticas recibidas por los dos últimos goles del Inter de Milán (4-3) en la vuelta de las semifinales de la Champions, en los que estuvo implicado y desencadenaron la eliminación de la competición.

"No me gusta lo que pasó con Ronald. He hablado con él porque es mi jugador y yo siempre protejo a los míos. Todos cometimos errores en ese partido. Todos cometemos errores. Todo va sobre el respeto y eso no es respeto. Tenemos que protegerle", afirmó Flick, en rueda de prensa de previa ante el Espanyol en Cornellà.

El preparador alemán también alabó al que dejará de ser entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, a partir del 26 de mayo, cuando acabe el campeonato liguero.

"Ha hecho un trabajo fantástico, es un caballero y uno de los más exitosos del mundo. Le deseo lo mejor en su nuevo trabajo", dijo el entrenador, que evitó hablar de la renovación de su contrato.

"No creo que sea el momento de hablar de eso. Lo he dicho a menudo, quiero hacer un año más para seguir trabajando para el Barça", señaló Flick, quien subrayó que aún no ha empezado a planificar la temporada próxima y que no sabe si verá el partido entre el Real Madrid y el Mallorca en el Bernabéu.

El Barça mantiene una ventaja de siete puntos sobre el club blanco a falta de tres partidos, de modo que una derrota o un empate de los madridistas supondría dar el título de campeón a su eterno rival.

Ante el Espanyol, Flick tampoco reveló quién saldrá como portero titular, si el polaco Wojciech Szczęsny o el alemán Ter Stegen. En cambio, sí confirmó que el atacante Robert Lewandowski ya está recuperado de unas molestias y podrá jugar.

