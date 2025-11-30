Girona vs Real Madrid | Kylian Mbappé empató el partido en el segundo tiempo

Panamá/En el cierre de la jornada 14 de LaLiga española, el Girona y el Real Madrid protagonizan un partido de alta tensión que mantiene en vilo la lucha por el liderato. Los locales sorprendieron al abrir el marcador gracias al marroquí Azzedine Ounahi, quien al minuto 45 desató la euforia en Montilivi con un disparo certero.

El Real Madrid, que busca arrebatar el primer puesto al Barcelona, se marchó al descanso con más dudas que certezas. Sin embargo, en el segundo tiempo apareció la estrella francesa Kylian Mbappé, quien al minuto 67 transformó un penalti para igualar las acciones y devolver la esperanza a los merengues.

Otras noticias: Premier League resultados | Arsenal empata con Chelsea y sigue como líder; Liverpool reacciona con victoria

Otras noticias: LaLiga resultado: El Barcelona vuelve a lo más alto: remonta y se proclama líder provisional tras ganar al Alavés

Más allá de los goles, las estadísticas reflejan la intensidad del encuentro. El Girona registró 0.82 goles esperados (xG) frente a los 2.26 xG del Real Madrid, una diferencia que evidencia la mayor producción ofensiva de los visitantes. En la posesión de balón, los blancos dominaron con un 58%, mientras que los locales se quedaron en 42%.

El Girona intentó con 7 disparos, de los cuales 3 fueron a portería, mientras que el Real Madrid acumuló 18 tiros, también con 3 a puerta, pero con 9 desviados y 6 bloqueados. En el área rival, los merengues tuvieron 39 toques contra apenas 11 del Girona, mostrando su insistencia ofensiva.

En el apartado de pases, el Girona completó el 84% (320/380), mientras que el Real Madrid alcanzó un impresionante 92% (474/518). Además, los blancos destacaron en el último tercio con un 88% de precisión (204/232), frente al 79% (50/63) de los locales.

Defensivamente, el Girona ganó 32 duelos y realizó 22 despejes, mientras que el Real Madrid se impuso en 33 duelos y apenas necesitó 6 despejes. En disciplina, los catalanes vieron 3 tarjetas amarillas, mientras que los madrileños terminaron sin amonestaciones.

En definitiva, el empate mantiene abierta la pelea por el liderato, con el Barcelona aún en la cima y el Real Madrid presionando con fuerza. El desenlace de esta jornada promete ser clave en la narrativa de una temporada que se vive con máxima intensidad.

Otras noticias: Mundial 2026 | Arranca la tercera fase de venta de boletos, todo lo que deben saber los aficionados

Otras noticias: Flamengo gana la Copa Libertadores 2025: los "multicampeones" que lideraron el triunfo bajo el mando de Filipe Luís