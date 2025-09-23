Levante vs Real Madrid | Estadísticas del primer tiempo

Panamá/Suena el silbato que manda a los equipos al vestuario y el marcador es un claro reflejo de lo visto en el césped: un Real Madrid dominante se impone 0-2 ante un Levante que no ha encontrado la forma de competir.

Las estadísticas del primer tiempo no mienten y dibujan un monólogo merengue, con individualidades que brillan con luz propia.

Otras noticias: Barcelona deberá esperar más tiempo para volver al Camp Nou

El conjunto blanco ha sido el amo y señor del balón, con una abrumadora posesión del 63% frente a un modesto 37% del equipo local. Esta superioridad en el control se ha traducido en un asedio constante a la portería granota. El Madrid ha generado un total de 16 remates, de los cuales 6 fueron a puerta, mientras que el Levante apenas inquietó con 4 disparos, sin lograr dirigir ninguno entre los tres palos.

La diferencia en la calidad de las ocasiones es igualmente notoria. Las métricas de Goles Esperados (xG) le otorgan al Real Madrid un 1.28, demostrando la peligrosidad de sus llegadas, en contraste con el escaso 0.44 del Levante. El Madrid, además, dispuso de dos grandes ocasiones de gol y golpeó la madera en una oportunidad, dejando claro que la ventaja pudo ser incluso mayor.

Otras noticias: Copa Libertadores calendario: Los partidos de vuelta de cuartos prometen drama y remontadas históricas

Vinicius Jr., el Ciclón Imparable

Si hay un nombre que resuena por encima del resto, ese es el de Vinicius Junior. El brasileño ha completado una primera mitad de ensueño, siendo el principal catalizador del ataque madridista. Con una calificación de 9.7, ha sido el protagonista absoluto con 1 gol y 1 asistencia.

Vinicius ha sido una pesadilla constante para la defensa del Levante, generando 5 remates totales, 4 de ellos a puerta. Su insistencia se ve reflejada en sus 8 toques dentro del área rival y los 35 toques de balón totales, siendo el jugador más desequilibrante del partido hasta el momento. Además, provocó 3 faltas, evidenciando la impotencia de sus marcadores para frenarlo.

Otras noticias: Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí hace historia al ganar su tercer premio consecutivo

Mastantuono y Ceballos, los Socios Perfectos

Acompañando la exhibición de Vinicius, dos mediocampistas han destacado notablemente. El joven Franco Mastantuono, con una calificación de 7.9, también ha visto puerta, anotando el otro gol del equipo. Al igual que Vinicius, fue muy activo en ataque con 5 remates y una gran ocasión fallada.

Por su parte, Dani Ceballos ha sido el metrónomo del equipo desde el centro del campo, firmando una actuación impecable en la distribución. El utrerano completó el 100% de sus 53 pases (53/53), incluyendo un perfecto 15 de 15 en el último tercio del campo. Su control del juego y su solidez, ganando el 100% de sus duelos terrestres, han sido fundamentales para el dominio blanco.

Con este panorama, el Real Madrid se marcha al descanso con una ventaja cómoda y la sensación de tener el partido bajo control total. Queda por ver si el Levante es capaz de reaccionar en la segunda mitad o si el equipo de la capital ampliará su ventaja.

Otras noticias: Ousmane Dembélé, Balón de Oro 2025: así coronó el francés su temporada de ensueño con el PSG