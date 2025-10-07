Atlético de Madrid apuesta por Mateu Alemany, directivo que ayudó a levantar al Barcelona

El equipo 'colchonero' incorpora a un ejecutivo con la experiencia necesaria para impulsarlo en el desarrollo de su proyecto deportivo.

España/El Atlético de Madrid anunció este martes el nombramiento de Mateu Alemany, directivo con experiencia en varios clubes de LaLiga como Mallorca y FC Barcelona, en el puesto de director de fútbol profesional masculino.

"El ejecutivo balear formará parte del equipo de Carlos Bucero, director general de Fútbol, liderando todos los asuntos relacionados con el primer equipo masculino y el Atlético Madrileño (equipo reserva, en tercera división), así como el área profesional de la Academia", precisó el Atlético sobre las funciones del balear de 62 años.

Alemany ha sido presidente del Real Mallorca en dos etapas (2000-2005, 2009). Durante su primer mandato, el club balear conquistó la Copa del Rey 2003, el mayor logro deportivo de su historia.

Conocido por ser un gran negociador, el directivo llegó al FC Barcelona en 2021, en la segunda etapa del presidente Joan Laporta, y ayudó a estabilizar la complicada situación económica del club.

Su trabajo en los despachos, logrando fichajes clave como el atacante Robert Lewandowski o el defensa Jules Koundé en 2022 mediante el uso de las "palancas financieras", se reflejó en el césped, con el título de LaLiga conquistado en 2023.

"Mateu Alemany se ha incorporado esta misma mañana a su nueva posición, visitando al primer equipo en el Centro Deportivo de Majadahonda junto a Carlos Bucero. Ambos han mantenido una reunión con Diego Simeone y han saludado también a los jugadores que se encuentran entrenando en Madrid estos días", explicó el Atlético.

El inicio de temporada no ha sido fácil para los colchoneros, ya que solo ganaron unos de sus primeros seis partidos entre todas las competiciones (3 empates, dos derrotas).

La goleada en el derbi contra el Real Madrid (5-2) el pasado 27 de septiembre y otra al Eintracht Fráncfort (5-1) tres días más tarde en Champions han dado señales de una mejoría en las últimas semanas.

El Atlético de Madrid ocupa la quinta posición de LaLiga, a ocho puntos del líder Real Madrid. En Champions, suma tres puntos en la fase de liguilla tras las dos primeras jornadas, a una unidad del 'Top 8' que clasifica directamente a octavos de final.

Perfil

Mateu Alemany Font es un ejecutivo español muy reconocido en el mundo del fútbol, con una larga trayectoria en la gestión deportiva de clubes en España.

Datos personales

Nació en Andratx, en las Islas Baleares (España), en 1963.

Es licenciado en Derecho y también tiene formación en contabilidad financiera.

Trayectoria profesional

Mateu Alemany ha ocupado cargos destacados en diversos clubes del fútbol español: