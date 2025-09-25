Oviedo vs Barcelona| Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 6 de LaLiga

Catalanes y Oviedistas cierran la sexta fecha de la temporada 2025-2026 de la primera división española

España/El Barcelona y el Real Oviedo miden fuerzas en el estadio Carlos Tartiere para ponerle punto final a la jornada 6 de la liga española.

Mientras el conjunto catalán (13 puntos) busca recortar la diferencia de cinco puntos que tiene con el líder Real Madrid (18 puntos), el elenco oviedista (3 puntos) quiere dar la sorpresa y sumar puntos que le permitan salir de la zona de descenso.

Las alineaciones de este encuentro ya han sido confirmadas y aquí las detallamos.

FC Barcelona

Joan García Ronald Araújo Cubarsí Ferran Torres Pedri Raphinha Marcus Rashford Marc Casadó Gerard Martín Dani Olmo Eric

Oviedo

Aaron Lucas C. Bailly David Carmo A. Rahim Hassan Dendoncker A. Reina Ilyas Santi Cazorla Salomón Rondón

Datos previos

Partido: Real Oviedo vs FC Barcelona

Real Oviedo vs FC Barcelona Fecha : Jueves 25 de septiembre de 2025

Jueves 25 de septiembre de 2025 Estadio: Carlos Tartiere, Oviedo

Carlos Tartiere, Oviedo Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias; asistente VAR: Valentín Pizarro Gómez

Real Oviedo

Oviedo ha regresado a Primera División tras mucho tiempo y parte como uno de los clubes con más urgencia por sumar puntos para asegurar la permanencia.

En lo que va de temporada, su rendimiento ha sido irregular: tienen tres puntos tras cinco jornadas.

Ofensivamente están muy limitados: apenas 1 gol anotado hasta ahora, lo que refleja las dificultades ante defensas fuertes.

En casa intentará apoyarse en la afición y en la fortaleza táctica para complicar al rival.

FC Barcelona