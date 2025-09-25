Oviedo vs Barcelona| Alineaciones confirmadas del partido de la jornada 6 de LaLiga
Catalanes y Oviedistas cierran la sexta fecha de la temporada 2025-2026 de la primera división española
España/El Barcelona y el Real Oviedo miden fuerzas en el estadio Carlos Tartiere para ponerle punto final a la jornada 6 de la liga española.
Mientras el conjunto catalán (13 puntos) busca recortar la diferencia de cinco puntos que tiene con el líder Real Madrid (18 puntos), el elenco oviedista (3 puntos) quiere dar la sorpresa y sumar puntos que le permitan salir de la zona de descenso.
Las alineaciones de este encuentro ya han sido confirmadas y aquí las detallamos.
FC Barcelona
- Joan García
- Ronald Araújo
- Cubarsí
- Ferran Torres
- Pedri
- Raphinha
- Marcus Rashford
- Marc Casadó
- Gerard Martín
- Dani Olmo
- Eric
Oviedo
- Aaron
- Lucas
- C. Bailly
- David Carmo
- A. Rahim
- Hassan
- Dendoncker
- A. Reina
- Ilyas
- Santi Cazorla
- Salomón Rondón
Datos previos
- Partido: Real Oviedo vs FC Barcelona
- Fecha : Jueves 25 de septiembre de 2025
- Estadio: Carlos Tartiere, Oviedo
- Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias; asistente VAR: Valentín Pizarro Gómez
Real Oviedo
- Oviedo ha regresado a Primera División tras mucho tiempo y parte como uno de los clubes con más urgencia por sumar puntos para asegurar la permanencia.
- En lo que va de temporada, su rendimiento ha sido irregular: tienen tres puntos tras cinco jornadas.
- Ofensivamente están muy limitados: apenas 1 gol anotado hasta ahora, lo que refleja las dificultades ante defensas fuertes.
- En casa intentará apoyarse en la afición y en la fortaleza táctica para complicar al rival.
FC Barcelona
- El Barça llega con aspiraciones altas: tras una buena arranque de temporada, buscará no perder el paso con los líderes.
- Tiene algunas bajas sensibles: Gavi es baja prolongada, y otros lesionados/restos por carga física también podrían afectar.
- Se espera que mantenga su estilo ofensivo y dominio de posesión, aprovechando la diferencia de plantilla para imponer su ritmo.
- Las probabilidades le dan clara ventaja: las cuotas y análisis colocan al Barça como favorito muy claro. E