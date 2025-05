Real Madrid anuncia a su nuevo técnico, Xabi Alonso

España/Tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, que lo llegó a encumbrar a la cima del fútbol alemán, Xabi Alonso, reconocido como estratega como jugador, afrontará ahora el reto de recuperar el legado futbolístico de un Real Madrid huérfano de títulos esta temporada.

El vasco, que fue entrenado por técnicos de la talla de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti -a quien sustituye-, firmó por tres temporadas con el club donde lo ganó todo.

Campeón de Europa (2008 y 2012) y del mundo (2010) con España, Xabi Alonso también ganó la Liga de Campeones con el Liverpool (2005) y Real Madrid (2014), además de los campeonatos nacionales de España y Alemania.

El 20 de mayo de 2017, Alonso disputó su último partido, a los 35 años. Fue durante una 34ª jornada de Bundesliga con los colores del Bayern Múnich y celebrando un nuevo título de campeón de Alemania en el Allianz Arena, delante de 75.000 espectadores.

Siete años más tarde, el preparador vasco acabó con la hegemonía de once años de campeonatos nacionales del conjunto bávaro (2013-2023), al llevar al Bayer Leverkusen al título liguero.

Cuando llegó al Bayern en 2014, deseaba aprovechar sus últimos años en activo para estar en contacto con Guardiola y pensar ya en su futuro como técnico.

"He intentado ser curioso sobre el trabajo de entrenador, no solamente jugar. He buscado ser cercano a ellos. Me preguntaba ya dónde estaría años más tarde", confesó Alonso en una entrevista concedida a varios medios, entre ellos la AFP.

- Su padre como inspiración -

Antes de llegar a Baviera, contó en su última temporada en el Real Madrid con la dirección de Ancelotti, con quien se reencontraría en Múnich en su última temporada en activo.

Pero su primera fuente de inspiración como entrenador dice haberla recibido de su padre, Periko, ex internacional español a principios de los años 1980 (20 partidos con la selección). De pequeño, Xabi le miraba preparar los partidos cuando estaba a la cabeza del equipo filial de la Real Sociedad, a principios de los años 1990.

Es precisamente en el club de San Sebastián donde Xabi dio sus primeros pasos en el banquillo, también con el segundo equipo, después de haber entrenado en categorías inferiores del Real Madrid.

"Xabi Alonso siempre ha sido un estratega, sobre el campo estaba siempre en el centro. En aquella época tenía esa visión. Sabía también cómo reaccionaban sus compañeros y adversarios", contó a la AFP su excompañero en el Bayern, Philipp Lahm.

- Una parte de "intuición" -

Sin querer quemar etapas demasiado rápido, Xabi Alonso estudió entonces las ofertas que le llegaron, y finalmente se decantó por la del Leverkusen, en aquel momento en la parte baja de la tabla de la Bundesliga a principios de la temporada 2022-2023, tirando un poco "de intuición".

En la campaña siguiente, Alonso llevó al Leverkusen a conquistar la Bundesliga cortando la racha del Bayern Múnich.

Con una calma notable ante la prensa, a veces deja aflorar los nervios en la zona técnica para dar instrucciones y expresar su alegría, cuando su equipo gana.

Basa su estilo en "la calidad del pase" para asegurar el "control" del partido. "Pero después, necesitamos cambiar el tempo para superar el centro del campo adverso", señaló Alonso.

Después, es el talento el que debe aparecer, "y esas cosas no pueden trabajarse demasiado en el entrenamiento porque están ligadas a las cualidades naturales de los jugadores", sostiene.

- Ancelotti, "maestro" de los banquillos -

Alonso es partidario de dejar una gran libertad a sus jugadores. "En el terreno de juego, se me animó a tomar mis propias decisiones. Es algo que realmente quiero desarrollar y que recuerdo a los jugadores. No son robots".

En términos de gestión humana, su modelo sigue siendo Ancelotti.

"Cuando hablamos de convencer a los jugadores o de cómo tener una buena relación con los jugadores, Carlo Ancelotti es un maestro para todo el mundo", dijo.

Siguiendo los pasos que le marca su carácter de estratega, prefirió seguir al frente del Bayer en vez de reemplazar a Jürgen Klopp en el Liverpool el pasado año. Seguramente, ya tenía en mente su aterrizaje en la capital española.