Luka Modric y AC Milan mantienen su vínculo por una temporada más

El emblemático jugador croata continuará su carrera en la Serie A de Italia.

Italia/El mito croata Luka Modric, ganador del Balón de Oro de 2018, renovó una temporada más su contrato con el AC Milan, hasta junio de 2027, informó este jueves el club lombardo.

El mediocampista, que cumplirá pronto 41 años, seguirá por lo tanto en San Siro en la nueva temporada, vistiendo la camiseta de un equipo al que llegó hace un año desde el Real Madrid.

"Uno de los jugadores más brillantes y emblemáticos del fútbol mundial continuará su aventura con la camiseta rossonera", celebró el AC Milan en un comunicado.

Te puede interesar: Barcelona le da la bienvenida a Karim Adeyemi

Modric condujo a Croacia al subcampeonato mundial en Rusia 2018 y con el Real Madrid conquistó seis veces la Liga de Campeones de Europa.

En el Mundial 2026, finalizado el domingo, llegó con Croacia hasta dieciseisavos de final, donde cayó 2-1 ante Portugal tras un partido emocionante el pasado 2 de julio en Toronto.

Te puede interesar: Tour de Francia 2026| Richard Carapaz marca el camino en la primera etapa de los Alpes

El AC Milan, quinto de la última Serie A, no consiguió clasificarse para la próxima Liga de Campeones.

En proceso de reconstrucción, el AC Milan ha cambiado de entrenador, con el portugués Ruben Amorim sucediendo a Massimiliano Allegri.

El club se ha mostrado además muy activo en el mercado de fichajes, donde se ha hecho principalmente con el atacante portugués Gonçalo Ramos, que estaba en el Paris Saint-Germain, y con el defensa español Mario Gila, procedente de la Lazio.