Romelu Lukaku| Delantero belga está por recibir un castigo del Nápoles. ¿Por qué?

Hay molestias dentro del actual campeón de la Serie A de Italia acerca de su jugador.

Italia/El Nápoles, campeón de Italia, advirtió este lunes, por voz de su director deportivo, que sancionará a su delantero belga Romelu Lukaku, quien sigue en Bélgica para tratarse de una lesión en la cadera.

"Romelu ha decidido quedarse en Bélgica para entrenarse y recuperarse de su lesión", explicó Giovanni Manna en la plataforma DAZN antes del duelo de la 31ª jornada que ganó 1-0 el Nápoles al Milan.

"No estamos contentos, porque nos habría gustado hablar con él aquí en Nápoles. Debería volver la semana que viene y sabe que habrá consecuencias", añadió el directivo napolitano.

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Convocado para la gira por Estados Unidos de la selección belga, el delantero tuvo que renunciar a los dos partidos de preparación para el Mundial de 2026 debido a una inflamación en la cadera, tal como explicó la semana pasada en un largo mensaje en Instagram.

"He decidido hacer mi rehabilitación en Bélgica pero nunca podría darle la espalda al Nápoles, jamás", aseguró también Lukaku, en respuesta a las críticas del Nápoles y de sus aficionados.

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"Lo único que quiero es jugar y ganar con mi equipo, pero no estoy al 100 % físicamente y eso tiene un impacto en mi mente", precisó.

Lesionado en un muslo durante la preparación estival, Lukaku, de 32 años, no volvió a la competición hasta enero.

Desde entonces ha disputado, como suplente, siete partidos, cinco de ellos en liga, y ha marcado un gol, para un total de 64 minutos de juego.

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