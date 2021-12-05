Milan e Inter ganan y cercan a un líder Nápoles que se deja empatar

El Nápoles (1º) se dejó igualar 2-2 ante el Sassuolo (12º), en un partido que ganaba 2-0 a falta de 20 minutos, un resultado que aprovecharon sus perseguidores Milan (2º) e Inter (3º) para situarse a uno y dos puntos respectivamente, tras sus triunfos de este miércoles.

Sí cumplió el Milan, con un triunfo 3-0 ante el Génova (18º), mientras que el Inter batió 2-0 a la Spezia (17º).

Junior Messias, un doblete

El Nápoles pensó que lo tenía hecho cuando el belga Dries Mertens, encargado de hacer olvidar al delantero nigeriano Victor Osimhen, ausente tres meses, logró el 2-0 (60).

Antes había marcado el español Fabián Ruiz, que concluyó una buena acción tras un servicio de Piotr Zielinski (51).

Ante su público, el Sassuolo se metió en el partido y remontó con goles de Gianluca Scamacca (71) y Gian Marco Ferrari, de cabeza (89).

Estuvieron cerca del triunfo con un gol anulado en el tiempo adicional por una falta de Domenico Berardi señalada por el VAR, mientras que todo el estadio celebraba el triunfo.

Además del empate, el Nápoles perderá por lesión para el duelo estelar ante el Atalanta a Fabián y al jefe de la defensa Kalidou Koulibaly.

"Los dos tienen algo. Es difícil que lleguen a tiempo, pero veremos, tenemos buenos doctores aquí", señaló el técnico napolitano Luciano Spalletti.

A la misma hora el Milan ganó con autoridad. Abrió el marcador Zlatan Ibrahimovic con un golpe franco de calidad que dejó a su antiguo compañero en el PSG, el arquero Salvatore Sirigu, lejos del balón (10).

Luego llegó el turno del hombre del momento, el brasileño Junior Messias, que marcó un doblete, primero un cabezazo en el 45+2 y después un disparo pegado al poste (61), una semana después de su gol decisivo en Champions ante el Atlético que mantiene al Milan vivo en la competición.

"Lo que pasó en Madrid es pasado. Ahora necesitamos consistencia de nuevo. Nos hemos dejado puntos últimamente y es importante ganar y jugar bien", señaló Messias.

La lesión en la rodilla del defensa danés Simon Kjaer fue la mala noticia de la noche para los Rossoneri.

Antes el Inter ganó con un Lautaro Martínez protagonista, primero como asistente y después como goleador.

Lautaro asiste y golea

Pese a las bajas, unas por rotaciones (Dzeko y Barella) y otras por lesión (De Vrij, Bastoni), el equipo de Simone Inzaghi se impuso con los goles de Roberto Gagliardini (36), aprovechando un pase de taco de Lautaro Martínez, y del propio delantero argentino, transformando un penal señalado por una falta recibida por él mismo (58).

"El Inter debe continuar así, hemos encadenado muchos partidos sin derrota, pero por delante (en la clasificación) nadie se detiene", dijo el técnico Simone Inzaghi, cuyo equipo está invicto desde hace diez partidos, contando todas las competiciones.

Antes de viajar dentro de una semana al Estadio Santiago Bernabéu para jugarse con el Real Madrid el primer puesto de su grupo de la Liga de Campeones, el Inter visitará el fin de semana a una Roma (5º) que este miércoles perdió 1-0 ante el Bolonia (8º) por un gol del sueco Mattias Svanberg (35).

El equipo de José Mourinho buscó el gol para arrancar al menos un empate, pero no aprovechó las ocasiones del inglés Tammy Abraham (41 y 86) y del armenio Henrikh Mkhitaryan (70).

Con esta sexta derrota en el campeonato, la Roma ve alejarse la zona de Champions después de que el Atalanta (4º) golease 4-0 el martes al Unione Venezia (16º). Le separan seis puntos del equipo de Bérgamo.