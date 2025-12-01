Liverpool vs Sunderland: La prueba de fuego para la reacción de los Reds en la Premier League

El sorprendente sexto clasificado visita Anfield este miércoles en una jornada donde los grandes de la Premier, como Arsenal y Manchester City, también buscan sumar de visitante ante rivales teóricamente asequibles.

Londres, Reino Unido/El sorprendente Sunderland, sexto clasificado, pondrá a prueba la reacción del Liverpool en una 14ª jornada de la Premier League, disputada de martes a jueves, a priori de transición para los primeros clasificados del campeonato.

El Liverpool venció el domingo al West Ham por 2-0, con el primer gol en Premier League como Red del sueco Alexander Isak, para cortar una racha de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones que habían disparado las alarmas en Anfield.

Otras noticias: Donald Trump asistirá al Sorteo del Mundial 2026 este viernes en Washington

Gracias a esa victoria, los Reds suman 21 puntos (siete victorias, seis derrotas) y se colocaron en el octavo puesto de la tabla, a tres unidades de la zona Champions y a nueve del líder Arsenal.

Campeón incontestable en Inglaterra el pasado curso y equipo que más invirtió en fichajes en el mercado veraniego, el Liverpool ha mostrado hasta ahora su peor cara, encadenando nueve derrotas en los trece últimos partidos disputados (contando todas las competiciones).

El triunfo en Londres ha servido al Liverpool para cortar la sangría y tomar oxígeno, pero debe confirmar la recuperación en las próximas semanas, empezando este miércoles contra el Sunderland.

Otras noticias: Aitana Bonmatí| Ganadora del Balón de Oro deberá ir a la sala de operaciones

Los Black Cats están siendo la revelación en este inicio de temporada y suman un punto más que los Reds. Este curso ya han demostrado su peligro llevándose los tres puntos en su visita al Chelsea en Stamford Bridge a finales de octubre o empatando a dos goles con el líder Arsenal hace tres semanas.

El pasado fin de semana, el equipo del nordeste de Inglaterra remontó dos goles de desventaja frente al Bournemouth para imponerse por 3-2.

En esta jornada intersemanal, los primeros clasificados tienen a priori rivales asequibles y todo lo que no sea sumar los tres puntos podría considerarse una sorpresa.

Otras noticias: Barcelona vs Atlético Madrid - LaLiga| Azulgranas, con su artillería completa, enfrentan a unos 'Colchoneros' enrachados

El Manchester City (2º a cinco puntos del liderato) podría meter presión al Arsenal si gana en su visita al Fulham, un día antes de que los Gunners reciban al Brentford, mientras que el Chelsea (3º) viajará a Leeds para enfrentarse a un equipo que está en la zona de descenso.

Aston Villa y Brighton (4 y 5º clasificado) se enfrentarán en la ciudad costera para mantenerse en la zona Champions, mientras que Newcastle y Tottenham, dos equipos que esta temporada juegan la máxima competición europea de clubes, necesitan los tres puntos para no perder el tren de Europa.

Otras noticias: Real Madrid empató con Girona y es segundo en la tabla de posiciones

Premier League resultados | Arsenal empata con Chelsea y sigue como líder; Liverpool reacciona con victoria