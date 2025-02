Luis Rubiales se defendió en el tribunal: "Le pregunté si podía darle un besito y me dijo 'vale', eso es lo que ocurre"

San Fernando de Henares, España/El expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales defendió este martes ante el tribunal que está "totalmente seguro" de que la jugadora Jenni Hermoso dio su consentimiento al beso que le dio tras la victoria de la selección femenina en la final del Mundial-2023.

"Le pregunté si podía darle un besito y me dijo 'vale', eso es lo que ocurre", expuso Rubiales en su esperada declaración en el juicio que se le sigue por presunta agresión sexual y coacciones, que arrancó el 3 de febrero.

A la pregunta de si tenía certeza de que Hermoso le había dado su consentimiento, Rubiales respondió estar "totalmente seguro".

El exjefe de la Federación, de 47 años, está acusado de agresión sexual, por el beso en la boca a la jugadora durante la entrega de medallas, y de coacciones, por presionar a Hermoso para que lo justificara. La Fiscalía pide 2,5 años de cárcel por ambos delitos.

"Lo que había acontecido [el beso] no tenía ninguna importancia, ni para mí ni para ella", agregó el exdirigente, que defendió que lo ocurrido "no se trata para nada" de un comportamiento violento, sino de "un gesto de cariño".

En su declaración la pasada semana, Hermoso había afirmado, sin embargo, que aquel beso nunca debió ocurrir, que no lo consintió y que se sintió "poco respetada".

Máximo dirigente hasta entonces de la Federación Española, el escándalo supuso la caída en desgracia del poderoso Rubiales, que se vio forzado después a dimitir.

"Yo he pedido perdón por mi comportamiento porque no fue adecuado y estando en esa tarima tenía que haber tenido la sangre más fría y no haberme dejado llevar por la emoción", explicó este martes el exdirigente, matizando que no pensaba haber cometido ningún delito.

Igualmente, negó haber pedido a otras miembros de la Federación que presionaran a Hermoso para minimizar el asunto.

Hermoso pidió que la dejaran "en paz"

El escándalo estalló el 23 de agosto de 2023, cuando las jugadoras de la selección femenina española, tras haber ganado el Mundial en Sídney, llegaron al podio para recoger las medallas.

Al felicitar a Hermoso, la número 10, Rubiales le agarró la cabeza con las dos manos y le plantó un beso en los labios.

La destacada jugadora, convertida en símbolo contra el sexismo en el fútbol español, siempre ha defendido que el beso se impuso contra su voluntad.

En su declaración, la actual delantera del Tigres mexicano relató las "incontables" veces que le pidieron que hiciera un comunicado o un video para justificar los hechos, hasta que pidió que la dejaran "en paz".

Desde el inicio del proceso en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en las afueras de Madrid, el antiguo jerarca del fútbol asiste a las declaraciones de testigos.

Estos incluyeron a las compañeras de Hermoso, que describieron cómo la jugadora quedó devastada tras el beso forzado y cómo le afectaron las presiones para disculpar a Rubiales.

Además de él, otros tres coacusados se enfrentan a penas de 18 meses de prisión: el exentrenador de la Roja femenina, Jorge Vilda, y dos exdirigentes de la RFEF, Rubén Rivera y Albert Luque, procesados por las coacciones a Hermoso.

"¿Te puedo dar un besito?"

Durante la audiencia de este martes, un perito experto en lectura de labios, que declaró a solicitud de la defensa de Rubiales, afirmó que en un video se puede ver como el expatrón del fútbol español le pregunta a Hermoso "¿te puedo dar un besito?", antes de dárselo.

Pero el perito, David Murillo, dijo no haber podido ver si Hermoso respondió.

"Rubi", como le conocen sus allegados, desempeñó el cargo con autoridad y se aferró a él pese a una suspensión de la FIFA y a la multiplicación de los llamados para que dimitiera después del escándalo.

Terminó por ceder a la presión y renunció a su cargo el 10 de septiembre de 2023.

Rubiales también es investigado judicialmente por presunta corrupción y contratos irregulares durante su presidencia de la RFEF, entre 2018 y 2023.