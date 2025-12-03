Premier League | Así está la tabla de posiciones, máximos goleadores en la liga inglesa

El Arsenal se afianza en la cima mientras Haaland lidera la carrera goleadora con autoridad.

Panamá/La Premier League avanza con intensidad en la temporada 2025-2026, y la lucha por el liderato mantiene a los aficionados al borde de la emoción.

El Arsenal se ha consolidado como el gran protagonista del inicio de campaña, mientras que en la tabla de goleadores el nombre de Erling Haaland vuelve a brillar con fuerza. A continuación, repasamos la tabla de posiciones y los máximos anotadores hasta la fecha.

Otras noticias: Sorteo Mundial 2026: Leyendas de la NFL, NBA y NHL estarán en el Centro John F. Kennedy

Tabla de posiciones

1. Arsenal (30 pts, 13 PJ) – El conjunto de Mikel Arteta lidera con 9 victorias , 3 empates y apenas 1 derrota , mostrando solidez defensiva con solo 7 goles en contra .

– El conjunto de Mikel Arteta lidera con , y apenas , mostrando solidez defensiva con solo . 2. Manchester City (28 pts, 14 PJ) – Los de Pep Guardiola siguen de cerca, con el ataque más demoledor: 32 goles a favor .

– Los de Pep Guardiola siguen de cerca, con el ataque más demoledor: . 3. Chelsea (24 pts, 13 PJ) – Los blues mantienen regularidad y un +12 de diferencia de goles .

– Los blues mantienen regularidad y un . 4. Aston Villa (24 pts, 13 PJ) – Gran campaña de los villanos, igualando en puntos a Chelsea.

– Gran campaña de los villanos, igualando en puntos a Chelsea. 5. Brighton & Hove (22 pts) y 6. Sunderland (22 pts) – Dos sorpresas que se mantienen en zona alta.

y – Dos sorpresas que se mantienen en zona alta. 7. Manchester United (21 pts) y 8. Liverpool (21 pts) – Gigantes que buscan recuperar terreno.

y – Gigantes que buscan recuperar terreno. En la parte baja, Wolverhampton (2 pts) atraviesa una crisis profunda, con 11 derrotas en 13 partidos y la peor defensa del torneo (28 goles recibidos).

Otras noticias: Premier League resultados | Arsenal empata con Chelsea y sigue como líder; Liverpool reacciona con victoria

Otras noticias: LaLiga resultado | Real Madrid sigue los pasos al Barcelona en la tabla de posiciones

Máximos anotadores

Erling Haaland (Manchester City) – 15 goles (13 de jugada, 2 de cabeza). El noruego sigue imparable y es el gran referente ofensivo de la liga.

– (13 de jugada, 2 de cabeza). El noruego sigue imparable y es el gran referente ofensivo de la liga. Igor Thiago (Brentford) – 11 goles , destacando por su eficacia desde el punto de penal ( 5 convertidos ).

– , destacando por su eficacia desde el punto de penal ( ). Danny Welbeck (Brighton) – 7 goles , con variedad en sus definiciones, incluyendo un tanto de tiro libre.

– , con variedad en sus definiciones, incluyendo un tanto de tiro libre. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) – 7 goles , con gran presencia aérea y 3 penales anotados.

– , con gran presencia aérea y 3 penales anotados. Con 6 goles , Antoine Semenyo (Bournemouth) se suma al grupo perseguidor.

, se suma al grupo perseguidor. Con 5 goles aparecen nombres clave: Pedro Neto (Chelsea), Phil Foden (Manchester City), Bryan Mbeumo (Manchester United), Nick Woltemade (Newcastle) y Richarlison (Tottenham).

Otras noticias: Mundial 2026: Análisis del estado de los grandes favoritos ¿quiénes son?

Otras noticias: Barcelona se afianza en el liderato de LaLiga luego de vencer al Atlético Madrid

La Premier League 2025-2026 ofrece un panorama vibrante: el Arsenal sueña con volver a coronarse, el Manchester City amenaza con su poder ofensivo y varios equipos emergentes como Brighton y Sunderland sorprenden en la parte alta.

En la lucha individual, Haaland reafirma su condición de estrella, aunque nombres como Igor Thiago y Welbeck mantienen viva la competencia por el título de máximo goleador.

Otras noticias: Premier League resultado| Erling Haaland alcanza la centena de goles y el Manchester City se acerca al líder