Reino Unido/El Manchester City se acercó este martes a dos puntos del líder Arsenal tras vencer 5-4 en su visita al Fulham durante la décimo cuarta jornada de Premier League, en la que Erling Haaland alcanzó los 100 goles en el campeonato inglés.

Luego de haber establecido esa cifra en únicamente 111 partidos ligueros con los Citizens, el noruego de 25 años se convirtió en el jugador más rápido en llegar a las tres cifras, batiendo el récord precedente que estaba en manos de la leyenda de la Premier League Alan Shearer. El exjugador de Newcastle y Blackburn Rovers necesitó 124 partidos para lograr los 100 goles en Premier League.

Haaland (17') abrió el marcador en Craven Cottage, en un día plagado de goles: siguieron los de sus compañeros Tijjani Reijnders (37') y Phil Foden (44', 48'), además de un gol contra su portería de Sander Berge (54'). Entre medias, el Fulham había recortado, con gol de Emile Smith-Rowe (45+3').

Los locales llegaron incluso a creer en el empate, tras recortar otros tres goles gracias a los nigerianos Alex Iwobi (57) y Samuel Chukwueze (72', 78'), sin premio final.

Con 28 puntos, el City presiona al líder Arsenal (30), que recibe el miércoles al Brentford.

En el otro partido ya disputado el martes, el exjugador del Manchester City, Jack Grealish, anotó el gol de la victoria del Everton en la cancha del Bournemouth (1-0), asistido por el argentino Charly Alcaraz.

Haaland con el City

Haaland llegó a Manchester City en julio de 2022 , procedente del Borussia Dortmund .

llegó a en , procedente del . Poco después de su llegada, firmó una ampliación de contrato que lo liga con el club hasta 2034.

que lo liga con el club hasta 2034. Para muchos, su fichaje representó traer de vuelta un “9” puro, con potencia física, velocidad, juego aéreo y remate con ambos pies.

Récords y logros destacados en el club

En su primera temporada (2022-23) rompió el récord de más goles en una sola temporada de Premier League: 36 goles .

(2022-23) rompió el récord de más goles en una sola temporada de Premier League: . Fue parte fundamental del histórico “treble” del Manchester City : liguero, copa inglesa y Champions League.

del : liguero, copa inglesa y Champions League. Rápido con los hitos: alcanzó los 100 goles para Manchester City en apenas 105 partidos, con una eficacia superior incluso a leyendas del club.

en apenas 105 partidos, con una eficacia superior incluso a leyendas del club. Con su llegada, Manchester recuperó un “9” letal, algo que no tenían desde tiempos del mítico delantero Sergio Agüero, devolviendo potencia ofensiva.

Impacto: por qué su paso por el City es histórico

Su constancia goleadora: temporada tras temporada mantiene cifras top en la Premier y en competiciones europeas.

y en competiciones europeas. Transformó el estilo ofensivo del City , dándoles un delantero intenso, imparable, que combina físico, técnica y definición.

, dándoles un delantero intenso, imparable, que combina físico, técnica y definición. Su promedio de goles y su capacidad para romper récords lo colocan ya en la categoría de los grandes delanteros modernos.

y su capacidad para romper récords lo colocan ya en la categoría de los grandes delanteros modernos. A su edad y con contrato largo, todo indica que aún tiene muchas temporadas brillantes por delante.

