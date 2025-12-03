LaLiga resultado | Real Madrid sigue los pasos al Barcelona en la tabla de posiciones

Panamá/El Real Madrid no tuvo complicaciones en su partido adelantado de LaLiga Española, al imponerse con autoridad 0-3 ante el Athletic Club en San Mamés.

El protagonista absoluto fue un Kylian Mbappé pletórico, quien firmó un doblete que encaminó el triunfo blanco, mientras que Eduardo Camavinga aportó el tanto restante para sentenciar un duelo dominado de principio a fin por el conjunto dirigido por Xabi Alonso.

El encuentro se abrió rápidamente cuando Kylian Mbappé marcó el 1-0 al minuto 7, aprovechando un descuido defensivo y definiendo con la frialdad que lo caracteriza. Antes del descanso, Eduardo Camavinga amplió la ventaja con un gol al 45’, tras una jugada colectiva que evidenció la superioridad merengue en el mediocampo. Ya en la segunda parte, nuevamente Mbappé apareció para sellar el 0-3 al minuto 59, consolidando una actuación determinante y reafirmando su rol como figura del equipo.

Con esta victoria, el Real Madrid suma tres puntos vitales que lo mantienen en la pelea directa por el liderato. Los merengues alcanzan la segunda posición con 36 unidades, a solo un punto del líder Barcelona, que registra 37 puntos tras 14 jornadas disputadas.

Dominio estadístico del Real Madrid

Los números reflejan fielmente la superioridad del conjunto blanco en San Mamés. El Athletic Club acumuló un xG de 0.87, mientras que el Real Madrid alcanzó un xG de 2.04, demostrando mayor claridad y contundencia ofensiva.

En cuanto a la posesión, los blancos controlaron el juego con un 62%, frente al 38% del cuadro local. Además, el Madrid registró 13 remates, de los cuales 8 fueron a portería, mientras que el Athletic solo logró 9 disparos, con 4 al arco.

El equipo de Xabi Alonso también generó más peligro en el área rival, con 6 grandes ocasiones, ante solo 2 del Athletic. En tiros de esquina, el Real Madrid obtuvo 7, por 5 del conjunto vasco.

En el apartado de pases, el dominio fue igualmente evidente:

Real Madrid: 567/639 (89% de efectividad)

567/639 (89% de efectividad) Athletic Club: 297/376 (79% de efectividad)

El cuadro merengue mostró mayor precisión en zonas determinantes, registrando 99 pases acertados en el último tercio (79%), contra 92 del Athletic (68%).

Solidez defensiva y eficiencia

Defensivamente, el Real Madrid también destacó: ganó 67% de sus entradas (16/24), realizó 35 despejes y solo cometió 4 faltas, frente a las 15 del Athletic. En duelos individuales, la ventaja también fue para los blancos, con 66 disputas ganadas, por 32 del rival.

En la portería, el guardameta merengue registró 4 atajadas y enfrentó un xGOT de 1.22, con 1.22 goles prevenidos, reflejo de una actuación sólida.

Un Madrid que pisa fuerte

La contundencia numérica y futbolística reafirma que el Real Madrid atraviesa un momento de alta competitividad, impulsado por la brillante forma de Kylian Mbappé, la regularidad de Camavinga y el funcionamiento colectivo que propone Xabi Alonso. Con esta victoria, el conjunto blanco avanza con fuerza en su lucha por recuperar el trono de LaLiga.