PSG vs Barcelona Champions League | El club parisino no teme a Lamine Yamal, asegura Vitinha

Paris, Francia/A pesar de la baja de Nuno Mendes, el PSG no teme a la estrella del Barcelona Lamine Yamal, afirmó este lunes el centrocampista Vitinha, en vísperas del partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones.

"No diría que tenemos miedo", afirmó Vitinha, antes de reconocer que el extremo azulgrana "es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo que hace es increíble, es excepcional". "Es interesante jugar contra este tipo de jugadores, pero no sólo contra él. Ante todo vamos a enfrentarnos a un gran equipo, no sólo a Lamine", añadió el centrocampista portugués.

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"La mejor manera de defender a Lamine Yamal es tener el balón. Ese es nuestro ideal, pero no será así, porque conocemos la dificultad de jugar contra el Barça", dijo por su parte el técnico español del PSG, Luis Enrique. "Pero seguimos concentrados y atentos. Tenemos que superar esto en equipo", añadió Luis Enrique, en la rueda de prensa previa al encuentro del martes en París. El técnico del PSG tendrá que arreglárselas sin el lesionado lateral izquierdo Nuno Mendes para frenar a Yamal.

Luis Enrique quiso quitar hierro, no obstante, a la importancia del choque entre estos dos gigantes del fútbol europeo descartando que sea una final anticipada. "Formamos parte de los favoritos junto con el Barça, pero varios equipos pueden ganar esta competición", aseguró Luis Enrique, para el que la verdadera competición empezará más adelante.

"Es demasiado pronto, estamos en octubre. Sabemos cómo cambian las cosas durante la temporada", insistió, por su parte, Vitinha. "La verdad de octubre no es la de marzo. Siempre es un gran partido, uno de los mejores que se pueden jugar con los dos mejores equipos de Europa", según Vitinha, que también apuntó al Bayern de Múnich como uno de los favoritos. "Aunque no sea decisivo, llega en una fase en la que los tres puntos pueden contar. Aun así, tenemos muchas ganas de mostrar en qué nivel estamos", añadió el centrocampista del PSG.

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Por su parte, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró convencido este lunes de que el partido de Liga de Campeones contra el PSG del martes será "una buena prueba" para el equipo azulgrana.

El Barça, que cuenta sus partidos esta temporada por victorias, se enfrenta al vigente campeón de Europa y "mejor equipo del mundo de los dos últimos años", dijo Flick en la rueda de prensa previa al encuentro. "Mañana es una buena prueba para nosotros. Me gustaría que nuestro equipo jugase con confianza, con fe y, por supuesto, que juegue junto como hemos hecho en los últimos once partidos", añadió el técnico germano. "Es una buena oportunidad para mostrar en qué nivel estamos", insistió el técnico del Barça.

"Lo queremos ganar (el partido) y es un rival muy bueno para ver el nivel que tenemos en Europa", insistió, por su parte, el centrocampista azulgrana Pedri. El canario rechazó que se tomen el partido como una final sino sólo como un encuentro "muy difícil contra un rival muy complicado".

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Flick se deshizo también en elogios hacia su homólogo del PSG, Luis Enrique. "Ha ganado dos Champions seguidas, su equipo juega un fútbol fantástico, es un entrenador excelente, de los mejores del mundo", consideró Flick. El entrenador azulgrana alabó la flexibilidad con la que juega el PSG, sin miedo a arriesgar.

Flick insistió mucho en la necesidad de controlar el balón y el centro del campo. "Cuando tienes la posesión, el contrario no puede marcarte", recordó Flick. El técnico barcelonista advirtió contra las rápidas transiciones del rival y pidió estar atentos para "no cometer errores". "Me imagino una batalla bonita" en el centro del campo, consideró Pedri, convencido de que "quien tenga la pelota mañana decantará el partido para su lado". Flick también adelantó que el delantero brasileño Raphinha volverá a ser titular tras superar la lesión que sufrió jugando con su selección en el parón internacional.

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