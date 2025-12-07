Real Madrid vs Celta de Vigo | Alineaciones confirmadas, Jude Bellingham titular, previa y pronóstico

Panamá/El Real Madrid continúa su persecución del líder de La Liga, el Barcelona, recibiendo al Celta Vigo en el Santiago Bernabéu. Los Blancos llegan con la moral alta después de poner fin a una secuencia de tres empates ligueros con una victoria contundente de 3-0 contra el Athletic Club.

Actualmente, el equipo de Xabi Alonso se encuentra solo un punto detrás de sus archirrivales y exhibe una racha invicta de ocho partidos de liga (5V, 3E).

La confianza es máxima, especialmente en casa, donde el Madrid ha ganado sus últimos diez partidos de liga, anotando dos o más goles en cada uno de los últimos cinco. Además, el equipo es particularmente peligroso en la recta final de la primera mitad, habiendo anotado un máximo de diez goles en la liga entre el minuto 31 y el medio tiempo esta temporada.

El Celta Vigo presenta un desafío curioso, ya que, a pesar de seguir buscando su primera victoria liguera en casa, su récord fuera de casa es impresionante (3V, 2E, 1D). Los Sky Blues están buscando extender su propia racha, habiendo ganado tres partidos consecutivos de liga a domicilio por primera vez desde 2018, y han logrado anotar en sus últimos 17 juegos de liga fuera de casa.

En cuanto a las estadísticas de enfrentamientos directos (H2H), el desafío histórico es inmenso para el Celta, pues el Madrid ha ganado los últimos 11 encuentros y se mantiene invicto contra ellos desde enero de 2017. El Celta no ha logrado una victoria liguera a domicilio en el Bernabéu desde noviembre de 2006.

Entre los jugadores clave, se destaca Vinícius Júnior, ya que tres de sus cinco goles en la liga esta temporada han llegado entre el minuto 25 y el minuto 50. Por el Celta, Ferran Jutglà ha sido fundamental fuera de casa, ya que sus dos goles en liga han llegado a domicilio. El Madrid deberá lidiar con las lesiones de Trent Alexander-Arnold (esperado fuera por dos meses) y Eduardo Camavinga (lesión de tobillo).

Alineaciones Confirmadas:

Marcador probable: Real Madrid 3–1 Celta Vigo.