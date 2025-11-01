Real Madrid 3-0 Valencia | Segundo tiempo, partido de la liga española

Panamá/Desde el majestuoso Santiago Bernabéu, nos preparamos para vivir una nueva jornada de LaLiga EA Sports. En esta fecha 11, el líder absoluto del campeonato, Real Madrid, recibe a un Valencia que llega urgido de puntos desde el puesto 18 de la tabla.

Los merengues suman 27 unidades y buscarán seguir firmes en la cima, mientras que los ches necesitan reaccionar para salir de la zona roja. ¡Todo listo para un duelo cargado de historia, tensión y talento!

Alineaciones confirmadas

Real Madrid salta al campo con Thibaut Courtois bajo los tres palos. En defensa, el joven español Dani Huijsen acompaña a Éder Militão, con Álvaro Carreras completando la línea. En el mediocampo, el capitán Federico Valverde lidera junto a Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, aportando equilibrio y proyección. Más adelante, el tridente ofensivo lo componen el argentino Claudio Echeverri Mastantuono, el inglés Jude Bellingham, y los velocistas Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, listos para romper líneas.

Valencia, por su parte, confía en Julen Agirrezabala como guardameta. La zaga está compuesta por Thierry Correia, Cristhian Mosquera Tarrega, José Copete y el capitán José Gayà. En la medular, Luis Rioja, Pepelu, Bryan Santamaría y Diego López buscarán contener y construir. En ataque, el argentino Lucas Beltrán será la referencia ofensiva, acompañado por la velocidad del neerlandés Arnaut Danjuma.

¡Quédate con nosotros para vivir cada instante, cada jugada y cada emoción de este partidazo entre dos históricos del fútbol español!