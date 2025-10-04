Real Madrid vs Villarreal | Alineaciones confirmadas partido de la Liga Española

El Real Madrid está invicto en los últimos cuatro enfrentamientos directos ( H2H ) (3V, 1E) y ha ganado cinco de los últimos siete partidos contra el Villarreal en el Bernabéu.

Panamá/El siguiente enfrentamiento de La Liga presenta al Real Madrid recibiendo a un Villarreal en buena forma, que se encuentra solo a dos puntos detrás de ellos en la tabla.

Contexto del Partido y Forma Actual

El Real Madrid buscará recuperarse de la derrota sufrida en el derbi el fin de semana pasado, un partido que rompió una racha de siete victorias en todas las competiciones. Los anfitriones respondieron bien a esa derrota 5-2 con una victoria 5-0 en su viaje de la UEFA Champions League (UCL) a Almaty. Si los Blancos consiguen su octava victoria consecutiva en La Liga en el Bernabéu, podrían volver a la cima de la tabla (al menos temporalmente), posición que perdieron ante el Barcelona.

Por su parte, el Villarreal (el Submarino Amarillo) está construyendo otra racha ganadora y busca su cuarta victoria consecutiva en La Liga. El equipo, que comenzó la jornada en tercer lugar, rompió una racha sin victorias en sus primeros tres viajes de esta temporada al ganar 2-1 en Sevilla. El equipo de Marcelino posee el mejor récord defensivo compartido en la división, aunque concedieron dos goles en casa contra la Juventus en la UCL antes de lograr un empate en el tiempo de descuento.

Historial y Estadísticas Clave

El Real Madrid está invicto en los últimos cuatro enfrentamientos directos (H2H) (3V, 1E) y ha ganado cinco de los últimos siete partidos contra el Villarreal en el Bernabéu.

En cuanto a las rachas, el Real Madrid no ha empatado ninguno de sus últimos 21 partidos de La Liga (17V, 4P). Además, se han registrado 5+ goles totales en los últimos tres partidos del Real Madrid en todas las competiciones. El Villarreal ha ganado sus últimos tres partidos de liga por un margen de un gol, pero solo ha mantenido una portería a cero en uno de sus últimos nueve partidos de La Liga como visitante.

Jugadores Clave y Bajas

Arda Güler es un jugador clave para el Madrid, habiendo proporcionado una asistencia en cada uno de sus últimos tres partidos y marcado en el derbi. Para el Villarreal, Georges Mikautadze logró una asistencia en su último partido fuera de casa y anotó contra la Juventus.

En cuanto a las bajas, el capitán del Madrid, Dani Carvajal, se perderá más de un mes debido a una lesión en la pantorrilla, mientras que el defensor del Villarreal, Juan Foyth, sigue de baja por una lesión muscular.