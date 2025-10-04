Real Madrid vs Villarreal | Estadísticas del primer tiempo

Panamá/El partido entre el Real Madrid y el Villarreal se fue al descanso con un sorprendente empate a cero (0-0), a pesar de que las estadísticas del primer tiempo revelaron un dominio abrumador del conjunto merengue, que simplemente no pudo traducir su superioridad posicional en goles.

La faceta más clara del control madridista fue la posesión del balón, donde el Real Madrid registró un impresionante 73% frente al 27% del Villarreal. Este control se reflejó en la precisión de pases, con el equipo local completando el 93% (351/378) de sus entregas, en contraste con el 78% (113/145) del Submarino Amarillo. El Madrid también demostró una mayor ambición ofensiva en la zona peligrosa, con 16 toques en el área rival, mientras que el Villarreal apenas registró 3.

Pese a la diferencia en la posesión, la eficacia fue la gran ausente para los locales. El Real Madrid generó 1.13 en Goles Esperados (xG), superando los 0.83 del Villarreal. Sin embargo, el problema residió en la puntería. Aunque el Madrid disparó 12 tiros totales contra solo 4 del Villarreal, ambos equipos registraron únicamente 1 tiro a puerta cada uno. El equipo blanco tuvo que lamentar 6 tiros desviados y 5 bloqueados.

El Madrid sí que consiguió generar más peligro en términos de ocasiones claras (Big Chances), fabricando 3 frente a solo 1 del Villarreal. Además, la estadística de Goles Esperados en Tiro a Puerta (xGOT) muestra que el Villarreal fue ligeramente más peligroso cuando sí disparó a portería (0.38 xGOT) que el Madrid (0.16 xGOT).

En el apartado defensivo, la intensidad fue alta, resultando en 2 tarjetas amarillas para cada equipo. El Villarreal se vio obligado a cometer más faltas (7) que el Real Madrid (4), lo que refleja el constante asedio. La defensa del Villarreal se mantuvo firme, logrando 9 despejes y 3 intercepciones, mientras que el Madrid registró 10 despejes y 1 intercepción.

En resumen, fue un primer tiempo marcado por el esfuerzo sin recompensa del Real Madrid, que dominó el juego en casi todas las métricas avanzadas, pero se encontró con la paridad en el marcador debido a la falta de precisión en el remate final.

El Rayo Brasileño: Vinicius Junior, La Chispa Ofensiva del Primer Tiempo

Si el Real Madrid dominó la posesión sin concretar, Vinicius Junior fue indudablemente el jugador que inyectó mayor electricidad y peligro al ataque blanco durante la primera mitad. El delantero brasileño se destacó como el mejor valorado del campo, recibiendo una puntuación de jugador (Player rating) de 8.3, una cifra que subraya su impacto constante.

Vinicius funcionó como el principal creador de juego, siendo la fuente más prolífica de peligro para la defensa del Villarreal. Sus estadísticas muestran que fue clave en la gestación de oportunidades, registrando 1 ocasión clara de gol creada (Big chance created) y acumulando un valor de Expected Assists (xA) de 0.22.

Su precisión en la distribución fue notable, completando 32 de 37 pases acertados (86%). En la zona de máxima influencia ofensiva, acertó 18 de 22 pases en el tercio final (82%) y demostró su capacidad para centrar, completando 3 de 4 centros (75%).

La habilidad de Vinicius para romper líneas defensivas fue constante. Lideró al equipo en la penetración, logrando 4 regates exitosos de 8 intentos (50%). Esta presión se refleja en los 57 toques que tuvo en total, incluyendo 3 toques en el área rival, lo que obligó a los defensores a cometer una falta sufrida para detener su avance.

Aunque no tuvo la suerte de cara al arco —su Expected Goals (xG) fue de 0.02, producto de 1 tiro total desde fuera del área que fue bloqueado—, su trabajo en la recuperación y el duelo también fue significativo. Participó en 12 duelos, ganando 6 de 12 duelos en el suelo (50%), aunque no logró ganar el único tackle que intentó (0/1).

En resumen, Vinicius Junior fue el motor y la amenaza ofensiva más tangible del Real Madrid, dominando estadísticamente su sector y generando las mejores situaciones para que el equipo rompiera el 0-0.