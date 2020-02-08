Ronaldo sigue marcando, pero Juventus pierde ante Hellas Verona

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo no faltó este sábado a su cita con el gol, pero su equipo, la Juventus, perdió en su visita al Hellas Verona por 2-1 y dejó escapar la oportunidad de meter presión a sus perseguidores.

Ronaldo adelantó a los turineses con una gran acción individual (65), pero los locales remontaron con tantos de Fabio Borini (76) y Giampaolo Pazzini, de penal (86).

Es la décima jornada consecutiva en la que anota Cristiano Ronaldo, que supera así el récord del club que compartía con el francés David Trezeguet desde la semana pasada, cuando el portugués anotó un doblete en la victoria contra la Fiorentina.

En este periodo el cinco veces Balón de Oro, que el pasado miércoles cumplió 35 años, ha marcado 15 goles, para un total de 20 en la Serie A esta campaña (51 en 71 partidos desde que llegó a la Juventus en 2018).

Es la segunda derrota en los últimos tres partidos de la Juventus, que de esta manera pierde la oportunidad de sacar más ventaja a sus perseguidores, Inter y Lazio.

La Juventus se queda con 54 puntos. Inter, con 51 y que el domingo jugará el derbi contra el Milan, y la Lazio, con 50 y que jugará en Parma, pueden acercarse.

Antes, a once días del primer duelo de octavos de final de la Liga de Campeones de su historia, frente al Valencia, el Atalanta consolidó el cuarto puesto y dio un paso más hacia una nueva presencia en la Champions al derrotar 2-1 a la Fiorentina (14º).

La jornada es por el momento muy propicia para el club de Bérgamo, ya que la Roma (5º), su principal rival por el cuarto puesto, atraviesa una crisis y perdió el viernes contra el Bolonia (3-2).

Al imponerse este sábado en Florencia, el Atalanta se puso con tres puntos más que el cuadro romano, al que recibirá la próxima semana con el objetivo de asestar un golpe a la pelea por el cuarto puesto.

Después llegará el momento de pensar en el Valencia en el estadio de San Siro de Milán, en lo que será uno de los choques más esperados de la historia del Atalanta.

El sábado, los jugadores de Gian Piero Gasperini tuvieron que esperar al segundo tiempo para dar cuenta de la 'Fiore', que abrió el marcador antes de la pausa por medio de un buen disparo de Federico Chiesa (32).

Los visitantes tomaron el control del partido, e igualaron por medio del colombiano Duván Zapata (48) y se pusieron por delante con gol del ucraniano Ruslan Malinovskyi (72).

En el otro duelo disputado este sábado la Sampdoria (16º) se impuso 3-1 en la cancha del Torino (12º) con un doblete del volante uruguayo Gastón Ramírez (70 y 75) y un tanto del veterano ariete internacional Fabio Quagliarella (79 penal), de 37 años.