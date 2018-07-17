Usain Bolt apunta a iniciar su carrera como futbolista profesional en Australia

El jamaicano Usain Bolt, leyenda del atletismo ya retirado tras conquistar casi todos los títulos y récords posibles en su especialidad, está cerca de comprometerse con el club australiano Central Coast Mariners y así cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional.

A sus 31 años, el plusmarquista del mundo de los 100 y 200 metros se ha entrenado en junio con el club noruego Stromsgodset y en marzo pasado con el gigante alemán Borussia Dortmund, pero ahora apunta a firmar un contrato como profesional y disputar una liga de primera división.

Según las conversaciones entabladas con el club australiano, Bolt va a participar de una prueba de seis semanas a partir de agosto con los Mariners, entidad ubicado en Gosford, a unos 75 kilómetros al norte de Sídney, comentó el patrón de la institución, Shaun Mielekamp.

Esta prueba podría derivar en un contrato por una temporada con el club, agregó Mielekamp a la cadena de televisión Channel Seven.

"Si todo marcha bien, podría convertirse en jugador de la Liga A esta temporada", dijo el responsable, con el que hay conversaciones sobre el tema desde hace unos cinco meses.

Se encontró "un acuerdo de principio bajo ciertas condiciones", destacó por su lado el agente Tony Rallis, implicado en la operación.

Una vez que la Federación Australiana de Fútbol (FFA) hable con nosotros y diga que participa en el proceso, lo vamos a intentar. Este muchacho es un atleta ambicioso. La Liga A tenía necesidad de contar con un héroe y nosotros tenemos un súperman", declaró Rallis a la radio Sky Sports.

Los comentarios que tuvimos sobre las actuaciones de Bolt con los clubes europeos en los que estuvo han sido "bastante buenos", y "cada vez que se entrena, mejora", subrayó Mielekamp con ilusión.