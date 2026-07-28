Vozinha | Polémica y trabas administrativas: El complejo arribo del guardameta a Colo-Colo

Panamá/El inminente fichaje del portero caboverdiano Josimar José Évora Dias, mundialmente conocido como "Vozinha", ha generado una fuerte controversia en el entorno de Colo-Colo, enfrentando tanto duras críticas de referentes históricos como un inesperado obstáculo reglamentario que pone en duda el uso de su nombre deportivo.

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Críticas de peso: El "Cóndor" Rojas alza la voz

Uno de los principales detractores de esta contratación es el histórico exguardameta nacional Roberto "Cóndor" Rojas, quien manifestó que la llegada del portero de 40 años no beneficia al club. Según Rojas, traer a un jugador de esa edad impide el desarrollo y la proyección de jóvenes talentos de la cantera alba, como Gabriel Maureira o Eduardo Villanueva.

"Sin menospreciar a Vozinha, a Colo Colo no le ayuda", afirmó el otrora meta de la selección chilena, añadiendo que un arquero de cierta edad que no tendrá más rendimiento del que ya mostró —especialmente tras su paso viral por el Mundial 2026— puede terminar desmotivando a los muchachos que buscan su lugar. Rojas incluso comparó la situación con lo ocurrido en su momento con el costarricense Luis Gabelo Conejo en el fútbol europeo, advirtiendo que hoy en día el rendimiento físico es un factor clave.

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El dilema de la camiseta: ¿Évora Dias o Vozinha?

A los cuestionamientos deportivos se suma un inconveniente reglamentario impuesto por las bases de la Liga de Primera División del fútbol chileno. La normativa vigente estipula que la indumentaria oficial debe llevar de forma exclusiva el apellido paterno o materno del futbolista, prohibiendo explícitamente el uso de apodos o sobrenombres en la espalda durante la competencia local.

Esta medida, impulsada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), tiene como fin estandarizar la identificación formal de los jugadores para las planillas oficiales y las transmisiones de televisión. Bajo estas condiciones, el guardameta africano debería lucir sus apellidos legales, Évora Dias, en lugar de su apelativo deportivo.

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Gestiones en curso

Para evitar que el jugador deba renunciar a su identidad futbolística en la camiseta, la directiva de Colo-Colo —representada por Blanco y Negro— tiene previsto gestionar una dispensa especial ante las autoridades de la ANFP. El objetivo de la institución es recibir una autorización excepcional que permita a Vozinha mantener su tradicional nombre en el dorsal durante la presente temporada. De no aprobarse esta solicitud, el portero tendrá que ceñirse estrictamente a la norma local para disputar los partidos de liga.

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